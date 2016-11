Metallica zeigen Studioperformance zu neuem Song "Atlas, Rise!"

Nachdem Metallica den Song bereits mit einem 25-sekündigen Auschnitt angeteastert hatten, ist dieser nun online in voller Länge zu hören und kommt mit einem passenden Video daher.

"Hammett's on fire": Die handschriftliche Notiz wird in der Mitte des aus Proben und Aufnahmesnippets zusammengesetzten Videos in die Kamera gehalten - und tatsächlich geht der dritte Song "Atlas, Rise!" des kommenden Metallica-Albums in Sachen Gitarren deutlich nach vorn.

Das dazugehörige Video beginnt mit einer Nahaufnahme Lars Ulrichs und schwenkt anschließend auf James Hetfield, der den Schlagzeugbeat des Intros um ein straightes Gitarrenriff erweitert. Dieses Riff begleitet dann auch die Kamerafahrt durch Probe- und Aufnahmeräume und untermalt die schnellen Bildwechsel zwischen den einzelnen Bandmitgliedern in vollem musikalischen Einsatz und dem anschließenden Durchhören der Aufnahme. Nach einer Minute setzt schließlich Hetfields charakteristische Stimme ein und komplettiert so den treibenden Metal des Songs. Nach vier Minuten bricht Hammetts Gitarre schließlich zum Solo aus und bestätigt die zuvor als Notiz gezeigte Prophezeiung. Drei Minuten später ist das Metal-Inferno schließlich vorüber, was Ulrich dadurch quittiert, dass er seine Sticks beherzt in die Snaredrum rammt.

Einen detaillierten Eindruck aller auf dem Album enthaltenen Songs bekommt ihr in unserem Track by Track zum Album. Am 18. November erscheint schließlich das zehnte Studioalbum "Hardwired...To Self-Destruct" der Metal-Veteranen.

Video: Metallica - "Atlas, Rise"