Code Orange zeigen Video zu "Forever", kündigen neues Album an

Nachdem Code Orange bereits durch mysteriöse Instagram-Posts auf neue Aktivitäten hingewiesen hatten, kündigte die Band jetzt ihr neues Album "Forever" an. Den Titeltrack daraus gibt es inklusive Musikvideo bereits jetzt.

Zwei Jahre ist es her, dass Code Orange um Mastermind Eric Balderose ihr aktuelles Album "I Am King" veröffentlichten und damit eines der ambitioniertesten Genrewerke der vergangenen Jahre ablieferten. Mit ihrem dritten Studioalbum "Forever", welches am 13. Januar erscheint, setzt das Quartett weiterhin auf düstersten Hardcore.

Das zeigt auch die erste Singleauskopplung "Forever", die nach einem kurzen gesprochenem Intro mit walzenden Riffs nach vorne prescht. Schlagzeug und Gitarre klingen gewohnt brachial und ergänzen die herausgeschrienen Vocals von Balderose perfekt. Auch eine rhythmische Vertracktheit, die sowohl durch die vielen Tempiwechsel, als auch durch die Breakdowns und den oft triolischen Gesang durchscheint, verstärkt die Kompromisslosigkeit des Titels.

Selbst die Optik des Videos ist ganz im Sinne der Musik gestaltet. Die düster-grauen Szenen werden nur vereinzelt von solchen abgelöst, in denen blutrote Farbe den Bildschirm tränkt. Zwischen den Aufnahmen der spielenden Band werden immer wieder vereinzelte Bilder von brennenden und blutenden Menschen gezeigt.

Bereits im Juni hatten sich Code Orange aus dem Studio gemeldet und die Arbeit an einem neuen Album bekannt gegeben. "Forever" erscheint am 13. Januar via Roadrunner.

Video: Code Orange - "Forever"

Cover & Tracklist: Code Orange - "Forever"

01. "Forever"

02. "Kill The Creator"

03. "Real"

04. "Bleeding In The Blur"

05. "The Mud"

06. "The New Reality"

07. "Spy"

08. "Ugly"

09. "No One Is Untouchable"

10. "Hurt Goes On"

11. "dream2"