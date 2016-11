Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins veröffentlicht Soloalbum

Taylor Hawkins, Schlagzeuger der Foo Fighters, veröffentlicht am 11. November eine Mini-LP mit dem Titel "Kota". Mit "Range Rover Bitch" gibt es einen ersten Song daraus im Stream.

Sechs Songs sind auf "Kota" enthalten. Taylor Hawkins hat bei den Aufnahmen fast alle Instrumente und den Gesang übernommen und wurde nur vereinzelt von Freunden unterstützt.

"Range Rover Bitch", der erste Song aus der Mini-LP, hat deutlich mehr Classic-Rock-Anteile als ein Song der Foo Fighters, und auch Hawkins' Vorliebe für 80er Metal kommt darin zum Vorschein.

Das Minialbum kann auf Hawkins' Website vorbestellt werden und erscheint am 11. November. Ob und wo das Album auch hierzulande erhältlich ist, steht bislang nicht fest.

Zuletzt hatte Hawkins 2014 ein Album mit seiner Band The Birds Of Satan veröffentlicht, zuvor zwei Alben unter dem Namen Taylor Hawkins And The Coattail Riders.

Stream: Taylor Hawkins - "Range Rover Bitch"

Cover & Tracklist: Taylor Hawkins - "KOTA"

01. "Range Rover Bitch"

02. "Bob Quit His Job"

03. "Southern Belles"

04. "Rudy"

05. "Tokyo No No"

06. "I've Got Some Not Being Around You To Do Today"