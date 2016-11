Japandroids kündigen neues Album "Near To The Wild Heart Of Life" an

Die Japandroids haben an Halloween ihr neues Album angekündigt. Das dritte Album der kanadischen Indierock-Band heißt "Near To The Wild Heart Of Life" und erscheint 2017.

Mit einem kurzen, 30 Sekunden langen Teaser haben Japandroids ihr neues Album "Near To The Wild Heart Of Life" auf ihrer Website angekündigt. Der Nachfolger zu "Celebration Rock" von 2012 ist zugleich das erste Album der Band für ihr neues Label Anti.

Einige neue Songs, darunter auch den Titelsong des neuen Albums, haben Japandroids während ihrer derzeitigen Tour durch Kanada und die USA gespielt. Zu den neuen Songs gehören auch "No Known Drink Or Drug", "Arc Of Bar", "True Love" und "Midnight To Morning".

Wann das Album 2017 erscheint steht noch nicht fest. Das Japandroids-Debüt "Post-Nothing" war vor kurzem in unserer Liste mit den 101 besten Indierock-Alben aller Zeiten auf Platz 37 gelandet.

Video: Japandroids teasern neues Album "Near To The Wild Heart Of Life" an