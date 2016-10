Grandaddy kündigen neues Album "Last Place" an, zeigen Video zu "Way We Won't"

Elf Jahre nach ihrer aktuellen Platte veröffentlichen die Indierocker Grandaddy ein neues Album. "Last Place" erscheint im März 2017, mit "Way We Won't" gibt es zum ersten Song daraus bereits ein Video.

Grandaddy um Frontmann Jason Lytle veröffentlichen im Frühjahr 2017 ihr erstes Album seit elf Jahren. "Last Place" heißt der Nachfolger zu "Just Like The Fambly Cat" und erscheint am 03. März 2017 auf 30th Century, dem Label von Produzent Danger Mouse.

Musikalisch scheint sich in den elf Jahren bei Grandaddy allerdings nicht viel verändert zu haben. Der erste Song "Way We Won't" klingt nach einem typisch schluffigen Indierocksong der Band - inklusive analoger Synthies.

Das Video dazu ist sehr unterhaltsam und wartet mit einem Knalleffekt am Ende auf. In dem Clip versucht Schauspieler Jason Ritter auf einem Highway in der Wüste per Anhalter vorwärts zu kommen - mit mäßigem Erfolg.

Mit "Clear Your History" gibt es noch einen weiteren Song aus dem Album vorab im Stream.

Zuletzt hatte Grandaddy-Frontmann Jason Lytle "Why Are You OK", das aktuelle Album von Band Of Horses produziert und 2014 das Soloalbum "House Show" veröffentlicht. Gerüchte um ein neues Grandaddy-Album gab es bereits seit 2015.

Video: Grandaddy - "Way We Won't"

Stream: Grandaddy - "Clear Your History"