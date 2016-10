Vanishing Life streamen neuen Song "Thinking Is Weightless"

Vanishing Life legen weiter vor: Bevor am 11. November das Debütalbum der Posthardcore-Band um Walter Schreifels erscheint, gibt es daraus mit "Thinking Is Weightless" jetzt noch einen zweiten Song zu hören.

Bereits Anfang Oktober hatten Vanishing Life ihr Debütalbum "Surveillance" angekündigt und begleitet die erste Single "Realist" veröffentlicht: Ein wilder und energischer Song, dem die Posthardcore-All-Star-Band um Sänger und Gitarrist Walter Schreifels (Quicksand, Rival Schools) jetzt noch einen zweiten Track vorausschickt.

"Thinking Is Weightless" geht etwas gemächlicher zur Sache: Zwar wird der Song von rasant wirbelnden Melodien eröffnet, lässt sich dann aber von groovig verzerrten Posthardcore-Gitarren und einem präsenten Schlagzeug nur im Midtempo vorantreiben - was ihn nicht weniger dynamisch und druckvoll klingen lässt.

Vanishing Life setzen sich aus Schreifels, Zach Blair (Rise Against), Gitarrist und Bassist Autry Fulbright und Schlagzeuger Jamie Miller (...And You Will Know Us By The Trail Of Dead) zusammen. Ihr Debütalbum "Surveillance" erscheint am 11. November via Dine Alone.

Stream: Vanishing Life - "Thinking Is Weightless"