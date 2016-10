VISIONS empfiehlt: Pup kommen im Januar auf Tour

Die Garagepunks Pup sorgten mit ihrem Auftritt auf dem Reeperbahn Festival für eins der Highlights des Festivals. Im Januar können alle, die die Kanadier im September verpasst haben, die Band noch einmal live sehen. VISIONS präsentiert die Tour.

"If This Tour Doesn't Kill You, I Will" heißt der erste Song auf dem aktuellen Album von Pup. Ob das auf sie selbst bezogen ist, wissen wir nicht, wohl aber, dass die Band mit "The Dream Is Over" eines der besten Punk-Alben des Jahres veröffentlicht hat. Und damit völlig verdient in unserer Liste mit den 25 besten Alben des 1. Halbjahres 2016 gelandet ist.

Im Januar bringen Pup die Songs des Albums und des nach der Band benannten Vorgängers auf die Bühne. Drei Konzerte in den großen Metropolen Deutschlands stehen auf dem Programm. Der Vorverkauf für die Konzerte startet am kommenden Montag, den 31. Oktober. Dann sind Karten unter anderem bei Eventim erhältlich.

VISIONS empfiehlt:Pup

26.01. Hamburg - Molotow Skybar

27.01. Berlin - Badehaus Szimpla

28.01. Köln - Blue Shell