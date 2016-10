VISIONS Premiere: Indie-Noiserocker Half Japanese streamen "Attack Of The Giant Leeches"

Noisig schrägen Indierock spielen Half Japanese, die sich bereits 1975 gründeten. Mit "Hear The Lions Roar" im Januar das 18. Album, das es exklusiv bei uns vorab zu hören gibt.

Vor 41 Jahren in Austin/Texas von den Brüdern Jad und David Fair gegründet, sind Half Japanese ein Urgestein des Indierock mit starkem bis schrägem Noise-Einfluss - und sie arbeiteten unter anderem bereits mit Sonic Youth, Daniel Johnston und Yo La Tengo zusammen.

Von 1980 bis 2001 veröffentlichte die Band regelmäßig Alben, bis sie eine 13 Jahre anhaltende Veröffentlichungspause einlegten. 2014 gab es mit "Overjoyed" ein Comeback und mit "Hear The Lions Roar" erscheint am 13. Januar das 18. Album der Band. Den ersten Track daraus, "Attack Of The Giant Leeches", hört ihr exklusiv bei uns.

Stream: Half Japanese - "Attack Of The Giant Leeches"

Cover & Tracklist: Half Japanese - "Hear The Lions Roar"

01. "Wherever We Are Led"

02. "Attack Of The Giant Leeches"

03. "Here We Are"

04. "It Never Stops"

05. "Of Course It Is"

06. "On The Right Track"

07. "The Preventers"

08. "Hear The Lions Roar"

09. "Do It Now"

10. "On Top"

11. "It's Our Time"

12. "This Is What I Know"