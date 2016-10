John K. Samson zeigt animiertes Video zu "Postdoc Blues"

John K. Samson hat am vergangenen Freitag sein neues Album "Winter Wheat" veröffentlicht. Zum darauf enthaltenen "Postdoc Blues" hat der ehemalige Weakerthans-Kopf auch ein hübsches Animationsvideo gedreht.

"Postdoc Blues" handelt von einem verzweifelten Postdoktoranden, der scheinbar die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Den Song hatte John K. Samson schon vor der Veröffentlichung seiner neuen Soloplatte als Stream ins Netz gestellt. Entsprechend hat der ehemalige Weakerthans-Kopf auch das dazugehörige Video arrangiert: Der Clip zu "Postdoc Blues" visualisiert den Songtext mit liebevoll animierten Szenen.

Sein neues Album "Winter Wheat" war am vergangenen Freitag via Anti erschienen, die Platte hatte Samson vorab auch als Stream veröffentlicht. Im Frühjahr 2017 kommt er zudem auf Tour in den deutschsprachigen Raum. Alle Termine findet ihr unterhalb des Videos, Karten gibt es bei Eventim.

Video: John K. Samson - "Postdoc Blues"

John K Samson - "Postdoc Blues" from Anti Records on Vimeo.

John K. Samson

05.05. Bremen - Tower

06.05. Hamburg - Knust

07.05. Hannover - Lux

09.05. Berlin - Bi Nuu

10.05. München - Ampere

11.05. Graz - Orpheum

12.05. Wien - Szene

13.05. Aarau - Kiff

14.05. Luzern - Konzerthaus Schüür

15.05. Heidelberg - Halle 02

17.05. Köln - Gebäude 9

23.05. Düsseldorf - Zakk

24.05. Münster - Gleis 22

25.05. Wiesbaden - Schlachthof

26.05. Reutlingen - Franz K