Summer Moon (The Strokes) zeigen 360-Grad-Video zu "With You Tonight"

Foto: Screenshot

Zu hören gab es "With You Tonight" bereits, jetzt verpassen Summer Moon dem relaxten Indiepop-Track ein aufwendiges 360-Grad-Video - echte Magier inklusive.

Mit dem Clip zum bereits im Juni vergangenen Jahres hörbaren "With You Tonight" erlebt der Song von Summer Moon bereits seine dritte Veröffentlichung. Schlechter wird der Track des Soloprojekts von Strokes-Bassist Nikolai Fraiture dadurch allerdings nicht.

Dafür sorgt der interessante Ansatz des Clips: Fraiture und die Schauspielerin Carlen Altman betreten darin das Ladengeschäft eines Hellsehers, in dem im Laufe des Clips zahlreiche Magier aus New York ihre Tricks üben und Fraiture und Altman zum Schluss selbst ihre magischen Fähigkeiten zur Schau stellen, während der bassbetonte Indiepop-Track sanft im Hintergrund pulsiert. Zu sehen sind die an unterschiedlichen Orten im Raum platzierten Zauberer durch 360-Grad-Filmtechnik, dank der der Zuschauer selbst bestimmen kann, aus welchem Winkel er das Geschehen betrachten möchte.

Ob und in welcher Form "With You Tonight" Teil eines regulären Releases sein wird ist bislang nicht bekannt. Eine Veröffentlichung von Fraitures Hauptband gibt es aber laut eines Interviews mit Strokes-Gitarrist Nick Valensi zu seiner neuen Band CRX eventuell 2017.

Video: Summer Moon - "With You Tonight"