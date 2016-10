Oathbreaker-Sängerin spricht in VISIONS 284 über ihre schwierige Kindheit

Oathbreaker sind im modernen Hardcore eine Wucht, Sängerin Caro Tanghe hat aber auch eine verletzliche Seite. Für VISIONS 284 hat die Belgierin davon erzählt, wie ihre schwierige Kindheit das neue, dritte Oathbreaker-Album "Rheia" beeinflusst hat.

"Wenn man schreit, ist das, als würde man eine Maske aufseten. Es steckt kein Gefühl darin", sagt Tanghe in Bezug darauf, dass sie auf dem neuen Oathbreaker-Album "Rheia" plötzlich auch mit cleanem Gesang zu hören ist und nicht nur mit markerschütterndem Schreien.

Auch sonst zeigt die Platte Tanghe mit Postrock-Momenten und Akustikgitarren öfter von ihrer verletzlichen Seite - und taucht in den Texten ganz in die zerrüttete Kindheit der Endzwanzigerin ab. "Ich hatte das Gefühl, dass es Zeit war, diese Dinge endlich loszuwerden", erzählt Tanghe. "Als ich die Texte für 'Rheia' geschrieben habe, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass auch Schreiben Therapie sein kann." So geht es in "Needles In My Skin" um den Krebstod ihrer Großmutter, in "Second Son Of R." um das Versagen ihres alkoholkranken Vaters als Elternteil, in "Stay Here / Accroche-Moi" um eine Zeit, als sie sich um ihren pubertierenden Bruder kümmern musste, den der Vater rausgeworfen hatte.

Welche Geschichten genau hinter diesen und den restlichen Songs von "Rheia" stecken, was eine griechische Titanin damit zu tun hat und wie Oathbreaker in San Francisco zu ihrem neuen Sound fanden, lest ihr in VISION 284 - ab dem 26. Oktober am Kiosk.

Ende des Jahres sind Oathbreaker auch bei uns auf Tour, Karten gibt es bei Eventim.

Live: Oathbreaker

12.11. Utrecht - Le Guess Who?

06.12. Wien - Arena

08.12. München - Feierwerk

09.12. Leipzig - UT Connewitz

11.12. Berlin - Musik & Frieden

16.12. Hamburg - Hafenklang

17.12. Hannover - Cafe Glocksee

18.12. Darmstadt - Oetinger Villa