Whores zeigen Video zu "I See You Are Also Wearing A Black T-Shirt"

Bevor ihr neues Album "Gold" am Freitag erscheint, veröffentlichen Whores heute noch einen Perfomance-Clip zu ihrer aktuellen Single "I See You Are Also Wearing A Black T-Shirt". Es ist das erste Video ihrer Bandgeschichte.

Energisch und wütend präsentieren sich die Noiserocker aus Atlanta in ihrem neuen Performance-Video zu "I See You Are Also Wearing A Black T-Shirt" - und geben damit einen weiteren Vorgeschmack auf ihr Debütalbum "Gold", das am kommenden Freitag, den 28. Oktober via eOne Music erscheint. Den Clip hat das Trio zusammen mit Produzent Whitey MyConnaughy (Red Fang, Iron Reagan) im bandeigenen Studio von Mastodon in Atlanta gedreht.

Für "Gold" haben Whores zehn aggressive und hasserfüllte Songs aufgenommen, in denen sie sich gegen die Gesellschaft auflehnen und auf sarkastische und zynische Weise ihren Status als Außenseiter verfechten. Mit "Mental Illness As A Mating Ritual" und "Baby Teeth" hatte das Trio auch schon zwei weitere Songs vorab veröffentlicht.

Im November und Dezember gehen Whores mit Red Fang und Torche auf US-Tour, Termine für Deutschland sind bislang nicht bestätigt.

Video: Whores - "I See You Are Also Wearing A Black T-Shirt"