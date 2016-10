Metallica veröffentlichen neuen Song "Atlas, Rise!" zusammen mit Halloween-Maske

Metallica zeigen sich mal wieder als gewiefte Marketing-Strategen: Wer kommenden Freitag, den 28. Oktober, eine der kostenlosen, limitierten Halloween-Masken ergattert, die von der Band an diesem Tag in unabhängigen Plattenläden verschenkt werden, kann den neuen Song "Atlas, Rise!" an Halloween bereits 30 Minuten vor seiner offiziellen Premiere im Radio hören.

In der Maske befinde sich ein individueller Code, so Metallica, mit dem man bereits eine halbe Stunde vor seiner Premiere den neuen Song "Atlas, Rise!" hören könne. Wie die kostenlos erhältliche Maske aussehen wird, haben Metallica bislang nicht verraten.

Auch in Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Plattenläden, in denen die Maske zu haben sein wird. Eine genaue Liste gibt es auf der Website von Metallica. Für alle hörbar ist der dritte Song aus dem neuen Album "Hardwired... To Self-Destruct" an Halloween um 12 Uhr kalifornischer Zeit, also 21 Uhr deutscher Zeit.

Bislang hatten Metallica mit dem Titelsong "Hardwired... To Self-Destruct" und "Moth Into Flame" bereits zwei Songs aus dem am 18. November erscheinenden Doppelalbum veröffentlicht.

Instagram-Post: Metallica kündigen Premiere von "Atlas, Rise!" an