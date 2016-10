Deftones kommen mit "Gore" im April erneut auf Tour

Im Sommer 2016 waren die Deftones zuletzt für einige Konzerte in Deutschland. Im April 2017 kommt die Band erneut nach Europa - und spielt auch wieder in den deutschsprachigen Ländern Shows.

Insgesamt 14 Konzerte spielen die Deftones im Rahmen ihrer "Gore"-Tour 2017 in Europa.

Deutschland steht dabei gleich fünf Mal auf dem Plan. Zudem spielen die Deftones je ein Konzert in Österreich und der Schweiz, außerdem sind sie für je einen Auftritt in unseren Nachbarländern Luxemburg, Niederlande und Belgien. In Belgien treten sie dabei beim Groezrock-Festival in Meerhout auf.

Der Vorverkauf für die Tour im Frühjahr 2017 startet am kommenden Freitag. Alle Infos zum Vorverkauf findet man dann auf der Website der Deftones.

Zuletzt hatte Deftones-Frontmann Chino Moreno über die Hintergründe des nie veröffentlichten Albums "Eros" gesprochen. Im November sind die Deftones in Australien unterwegs. "Gore", das aktuelle Album der Band war im April 2016 erschienen.

Live: Deftones

18.04. Wien - Gasometer

19.04. München - Zenith

20.04. Zürich - Halle 622

23.04. Offenbach - Stadthalle

24.04. Tilburg - 013

25.04. Esch/Alzette - Rockhal

27.04. Berlin - Velodrom

28.04. Hamburg - Sporthalle

29.04. Meerhout - Groezrock

01.05. Köln - Palladium

Facebook-Post: Deftones kündigen Europatour an