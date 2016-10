Oathbreaker veröffentlichen Video zu "Immortals"

Foto: Screenshot

Mit ihrem neuen Album "Rheia" setzen Oathbreaker derzeit Maßstäbe in Bezug darauf, was an emotionaler Wucht zwischen Hardcore, Metal und Postrock möglich ist. Im Vergleich dazu gibt sich das neue Video zum Song "Immortals" ziemlich dezent.

Nur hier und da schälen sich im Clip zu "Immortals" rot angeleuchtete Haare, Körperteile oder Gesichtszüge von Oathbreaker-Frointfrau Caro Tanghe aus der Dunkelheit, die den Song mit seinen brutalen Hardcore-Eskalationen und meditativen Postrock-Passagen geradezu körperlich zu erleiden scheint. Was es am Ende mit den sich im Bild treffenden Füßen auf sich hat, ergibt sich aber auch nicht aus dem niederschmetterndem Text.

Dem optisch wie akustisch beeindruckenden Video zu den beiden ersten "Rheia"-Songs "10:56 / Second Son Of R." kann der neue Clip damit zwar nicht das Wasser reichen, ästhetisch und atmosphärisch ist er aber allemal ausgefallen.

"Immortals" war einer der Songs, die bereits vorab aus "Rheia" zu hören gewesen waren. Auch das Highlight "Needles In Your Skin" konnten sich Fans bereist vor dem Erscheinen der Platte am 30. September anhören. Einige Tage vor dem Release hatten die Belgier sogar das gesamte Album gestreamt.

Personell hat sich bei Oathbreaker gerade einiges verändert: Bassist Gilles Demolder hatte große Teile von "Rheia" für zwei Gitarren geschrieben, weshalb er künftig ebenfalls Gitarre spielen wird. Einen neuen festen Bassisten gibt es bisher noch nicht. Kürzlich gab außerdem Schlagzeuger Ivo Debrabandere seinen Abschied von der Band aus gesundehitlichen und persönlichen Gründen bekannt. Mittlerweile steht Rise And Fall-Schlagzeuger Wim Coppers, ein Bekannter der Band, als sein Nachfolger fest.

Ende des Jahres sind Othbreaker in Europa auf Tour, Karten gibt es bei Eventim.

Video: Oathbreaker - "Immortals"

Live: Oathbreaker

12.11. Utrecht - Le Guess Who?

06.12. Wien - Arena

08.12. München - Feierwerk

09.12. Leipzig - UT Connewitz

11.12. Berlin - Musik & Frieden

16.12. Hamburg - Hafenklang

17.12. Hannover - Cafe Glocksee

18.12. Darmstadt - Oetinger Villa