VISIONS Premiere: Macky Messer veröffentlichen Video zu "Catch Me"

Foto: Screenshot

Die Dortmunder Desert-Rocker Macky Messer wärmen mit der ersten Single für ihr kommendes Album vor. Wir präsentieren den Clip zu "Catch Me".

Dortmunder Nachtleben, wie wir es lieben: Im Video zur neuen Single "Catch Me" stolpert sich Macky Messers Frontmann Menny Leusmann angetrunken durch einen Nachtclub, landet vorübergehend als Sänger (seiner eigenen Band, immerhin) auf der Bühne und wird schließlich stilecht aus dem Venue geworfen.

Der Song dazu setzt musikalisch den Weg fort, den Macky Messers von Blackmails Kurt Ebelhäuser produzierte Debüt-EP "Where Do You Live? " eingeschlagen hatte und den nun ihr erstes Album "Insomnia" fortsetzen will: Irgendwo zwischen treibendem Desert- und hymnischem Indierock, zwischen Interpol und Queens Of The Stone Age hat sich die Band festgebissen, seit sie aus Leusmanns früherem Soloprojekt gleichen Namens hervorgegangen ist.

Video: Macky Messer - "Catch Me"