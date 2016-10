VISIONS Premiere: Industrial-Post-Metaller 7 Weeks zeigen Video zu "January"

Foto: Screenshot

Stoner Rock, Post Metal, Industrial: 7 Weeks stehen seit knapp zehn Jahren für wuchtigen, tieftönenden Sound. Jetzt haben die Franzosen ein neues Album in den Startblöcken und präsentieren mit "January" einen Song samt Video daraus - exklusiv bei VISIONS.

Das noch aktuelle Album der Industrial-Metaller aus Limoges, "Carnivora", liegt mittlerweile schon drei Jahre zurück. Mit ihrer vierten Platte "A Farewell To Dawn" legen 7 Weeks Mitte November nach - und geben mit "January" schon jetzt einen ersten Eindruck daraus.

Der Song vereint dabei auf geschickte Weise Industrial-Motorik im Stil von Nine Inch Nails mit marschierenden Stoner-Grooves, orientalischen Skalen und hypnotischen, zwischen Postrock und Post Metal pendelnden Gitarrenfiguren. Das dazugehörige, in Sepia-Tönen gehaltene Video, das ihr exklusiv bei uns sehen könnt, zeigt zum einen die Band bei der Performance des Songs aus der Draufsicht und in Nahaufnahmen, zum anderen eine Frau, die sich einem Gebäude mit einer Fotowand konfrontiert sieht und der in den letzten Einstellungen eine mysteriöse Flüssigkeit über die Haut läuft.

"A Farewell To Dawn" erscheint am 18. November via Overpowered.

Video: 7 Weeks - "January"