Pete Doherty zeigt gezeichnetes Video zu "I Don't Love Anyone (But You're Not Anyone)"

Anfang Dezember veröffentlicht Pete Doherty sein zweites Soloalbum "Hamburg Demonstrations". Vorab hatte er mit "I Don't Love Anyone (But You're Not Anyone)" bereits einen Song vorgestellt, zu dem es jetzt ein animiertes Video gibt.

In wenigen Wochen veröffentlicht Pete Doherty sein in den Hamburger Clouds Hill Studios entstandenes, zweites Soloalbum "Hamburg Demonstrations". Zur ersten Single "I Don't Love Anyone (But You're Not Just Anyone)" gibt es jetzt ein Video, das der Italiener Loca Monterosso Whitmann inszeniert hat.

Der Clip zeigt einen animierten Doherty, wie er den Song performt. Der verwendete Effekt erinnert dabei an, den, der sich auch mit Smartphone-Apps wie Prisma erzielen lässt. Die Geschichte, die Doherty in den Lyrics erzählt, spiegelt sich in zusätzlichen animierten Zeichnungen der Künstlerin Celine Jennings wieder.

"Hamburg Demonstrations" erscheint am 2. Dezember bei Clouds Hill. Im November ist Doherty in Frankreich auf Tour und spielt als erster Künstler im nach den Attentaten von 2015 wiedereröffneten Bataclan in Paris.

Video: Pete Doherty - "I Don'T Love Anyone (But You're Not Anyone)"