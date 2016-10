VISIONS Premiere: Berliner Noiserock-Band Pabst zeigt Musikvideo zu "Skinwalker"

Foto: Screenshot

Den Titeltrack ihrer kommenden Debüt-EP "Skinwalker" tränkt das Indierock-Trio in metertiefen Fuzz und räumt dem Bass eine Hauptrolle ein. Bei VISIONS feiert das Musikvideo zum Song nun Premiere.

Auf "Ocean Cruise", der bei VISIONS schon vorab als Stream verfügbar gewesen war, dominiert bei Pabst noch die Gitarre, die für eine krachige Soundwand sorgt. Krachig ist "Skinwalker" sicher auch, aber verantwortlich dafür ist hier der völlig übersteuerte Bass, der einzig gegen Ende des Songs kurz von sirenenartigem Gitarrenfeedback übertönt wird.

Ähnlich verzerrt sieht auch das dazugehörige Musikvideo aus, auf dem vor lauter Körnung und Bildstörungen manchmal schwer auszumachen ist, was eigentlich passiert. Die gezeigte Protagonistin ist aber mindestens genau so ungestüm wie die hinterlegte Musik. "Skinwalker" gehört zu Pabsts gleichnamiger Debüt-EP, die am 11. November in streng limitierter Vinylauflage bei Crazysane erscheinen wird. Die 300 handnummerierten Exemplare der Ten-Inch sind bereits auf derLabel-Homepage vorbestellbar.

Anfang November spielen Pabst dazu noch eine Handvoll in Hamburg, Leipzig und zum EP-Release in ihrer Heimatstadt Berlin. Die genauen Termine findet ihr weiter unten.

Video: Pabst - "Skinwalker"

Cover & Tracklist: Pabst - "Skinwalker"

01. "Bias"

02. "Skinwalker"

03. "Members Only"

04. "Ocean Cruise"

05. "Watching People Die"

Live: Pabst

07.11. Hamburg - Astra Stube

09.11. Leipzig - Atari

10.11. Berlin - Tiefgrund

18.11. Berlin - Musik & Frieden