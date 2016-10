Bon Iver kündigen Gleichstellungskampagne "2 A Million" an

Im Rahmen ihrer kommenden Tour wollen Bon Iver auf die ungleiche Behandlung der Geschlechter aufmerksam machen. Zu diesem Zweck rufen sie jetzt die Kampagne "2 A Million" ins Leben, die die Konzertbesucher der jeweiligen Stadt zusammen mit lokalen wohltätigen Organisationen informieren will.

Zuletzt hatten die Indiepopper eher durch künstlerische Musikvideos und kryptische Songtitel auf sich aufmerksam gemacht, jetzt setzen sich Bon Iver auf der Tour zu ihrer neuen Platte "22, A Million" auch für den guten Zweck ein.

Zusammen mit Non-Profit-Organisationen wie Girls Inc. LA oder Courageous Women rufen die Musiker um Mastermind Justin Vernon die Kampagne "2 A Million" ins Leben. Auf jedem Tourstopp der Band sollen Aktivisten am Merch-Stand über Chancenungleichheit, sexuellen Missbrauch und häusliche Gewalt aufklären und spenden für entsprechende wohltätige Organisationen entgegennehmen. Ob die Aktion auch auf den Deutschland-Shows im Januar und Februar 2017 stattfinden wird, ist bislang unklar.

"22, A Million", das aktuelle Album von Bon Iver, war am 30. September via Jagjaguwar erschienen. Tickets für die Shows im kommenden Jahr gibt es bei Eventim.

Thrilled to announce #2amillion, bringing gender equity centerstage thru action, fundraising, and education! @CWEmpowers @girlsincla @CCS_SD pic.twitter.com/80xfN0zsrL