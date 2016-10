VISIONS empfiehlt: The Intersphere spielen Shows im Dezember

Kurz vor der Weihnachtszeit zieht es The Intersphere noch einmal auf die Bühne. Mitte Dezember spielen die Mannheimer insgesamt drei Shows in Deutschland und der Schweiz. VISIONS präsentiert die Konzerte in Ludwigsburg und Chur.

Schon im Mai konnten sie bei VISIONS In Concert mit The Hirsch Effekt beweisen, dass sich deutscher Prog- und Alternative-Rock mit den ganz Großen messen kann. Der oft geäußerte Satz, dass The Intersphere die deutsche Antwort auf Biffy Clyro seien, kommt eben auch nicht von ungefähr.

Diesen Eindruck festigt vor allem ihr aktuelles Album "Relations In The Unseen", das im März 2014 genau deswegen zu unserer Schönheit des Monats gekürt worden war. Seitdem waren The Intersphere immer wieder auf Tour gewesen, bis sie im April die Arbeiten an einem neuen Album aufgenommen hatten.

Nach der Festivalsaison im Sommer war es um die Band ein wenig ruhiger geworden - doch das soll sich im Dezember ändern. Denn kurz vor dem Jahresende spielen The Intersphere drei Shows in Deutschland und der Schweiz. Tickets gibt es in Kürze an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VISIONS empfiehlt:

The Intersphere

15.12. Ludwigsburg - Scala

16.12. Chur - Purple Groove Club

Live: The Intersphere

17.12. Bendorf - Bendorfer Weihnachtsrock Festival