John K. Samson streamt neues Soloalbum "Winter Wheat"

In einer Woche erscheint das zweite Soloalbum von Ex-Weakerthans-Kopf John K. Samson, für das er zwei seiner alten Bandkollegen mit ins Boot geholt hat. Der jetzt verfügbare Album-Stream beweist schon heute, dass "Winter Wheat" kein Weakerthans-Album sein will - und es auch nicht muss.

Obwohl sich die Weakerthans vergangenen Sommer aufgelöst hatten, machte die Ankündigung von "Winter Wheat" Fans der kanadischen Indierocker große Hoffnungen; schließlich waren am zweiten Soloalbum von Weakerthans-Kopf John K. Samson auch Schlagzeuger Jason Tait und Bassist Greg Smith aus seiner alten Band beteiligt.

Schon die beiden Vorabsongs "Postdoc Blues" und "Alpha Adapt" machten allerdings deutlich, dass "Winter Wheat" kein neues Weakerthans-Album sein will. Dieser Eindruck festigt sich dank eines Album-Streams, den ihr weiter unten findet, endgültig. Zu sehr fokussiert sich Samson auf leise Akustik-Arrangements, Spoken-Word-Experimente und den Harmoniegesang mit Keyboarderin Christine Fellows, und wenn er mal ausbricht, dann in Richtung Americana-infizierten Schrammelblues wie im passend betitelten "Vampire Alberta Blues". Mit dem Closer der Platte, "Virtute At Rest", schließt Samson die Song-Trilogie um eine Katze und ihren Besitzer ab und gibt so allen Weakerthans-Fans ein letztes Abschiedsgeschenk mit auf den Weg.

"Winter Wheat" erscheint am 21. Oktober via Anti. Im Frühjahr kommt John K. Samson zusammen mit seiner kompletten Band auch für eine Reihe an von uns präsentierten Shows nach Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Album-Stream: John K. Samson - "Winter Wheat"

VISIONS empfiehlt:

John K. Samson

05.05. Bremen - Tower

06.05. Hamburg - Knust

07.05. Hannover - Lux

09.05. Berlin - Bi Nuu

10.05. München - Ampere

11.05. Graz - Orpheum

12.05. Wien - Szene

13.05. Aarau - Kiff

14.05. Luzern - Konzerthaus Schüür

15.05. Heidelberg - Halle 02

17.05. Köln - Gebäude 9

23.05. Düsseldorf - Zakk

24.05. Münster - Gleis 22

25.05. Wiesbaden - Schlachthof

26.05. Reutlingen - Franz K