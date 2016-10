The Unexplored: Die Top 5 des Newcomer-Contests im Publikumsvoting - This Heals Nothing

Die Bewerbungsphase bei unserem Newcomer-Contest The Unexplored von VISIONS und GIZEH ist vorbei, das große Publikumsvoting hat begonnen. Bis zum Ende der Woche stellen wir euch hier die fünf besten Bewerber vor, aus denen ihr mit eurer Stimme den Sieger wählt. Heute präsentieren wir euch die Posthardcore-Band This Heals Nothing aus Bochum.

In den vergangenen Wochen haben VISIONS und GIZEH beim Newcomer-Contest The Unexplored talentierte Solokünstler und aufstrebende Bands gesucht. Aus fast 170 Bewerbungen hat unser Soundcheck-Team die fünf besten Teilnehmer gewählt, denen ihr im großen Publikumsvoting nun zu einem Auftritt auf der Dortmunder VISIONS Party im Dezember verhelfen könnt. Vote jetzt für Deinen Favoriten und gewinne mit etwas Glück eines von 50 Geschenkpaketen bestehend aus je einem Boomball-Lautsprecher, einem Blättchenpaket von GIZEH und einem zwölfmonatigen VISIONS-Abonnement. Teilnahmeschluss ist der 30. Oktober 2016.

Heute stellen wir euch This Heals Nothing vor. Pianos Become The Teeth, La Dispute und vor allem Touché Amoré – Die Bochumer machen keinen Hehl daraus, wo sie sich für ihren Posthardcore haben inspirieren lassen. Warum auch: Das 2015 gegründete Quintett verströmt auf seiner im Juni erschienenen Debüt-EP "To Die Upon The Hand I Love" die gleiche spät-adoleszente Verzweiflung wie seine Vorbilder. Und auch bei ihnen erblühen im wuchtigen Posthardcore-Galopp von Songs wie "Porcelain" oder "Dear Brother" unwahrscheinliche, hymnische Melodien aus dem Schmerz. Hier und da flirten die Songs auch sanft mit Metal und Metalcore – ein Hinweis darauf, dass die gerade Anfang Zwanzigjährigen schon länger in der lokalen Musikszene unterwegs sind.

Unten könnt Ihr in einige Songs der Band reinhören. Das ist genau Eure Musik? Dann verhelft This Heals Nothing jetzt zum großen Auftritt bei der VISONS Party im FZW! Hier geht's zum Voting: abstimmen und gewinnen

Stream: This Heals Nothing - "Porcelain"

To Die Upon The Hand I Love by This Heals Nothing

Stream: This Heals Nothing - "For Escape"

Stream: This Heals Nothing - "Wreckage"