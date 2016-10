The Unexplored: Die Top 5 des Newcomer-Contests im Publikumsvoting - Downhill Willows

Die Bewerbungsphase bei unserem Newcomer-Contest The Unexplored von VISIONS und GIZEH ist vorbei, das große Publikumsvoting hat begonnen. Bis zum Ende der Woche stellen wir euch hier die fünf besten Bewerber vor, aus denen ihr mit eurer Stimme den Sieger wählt. Heute präsentieren wir euch die Noise-Popper Downhill Willows aus Berlin.

In den vergangenen Wochen haben VISIONS und GIZEH beim Newcomer-Contest The Unexplored talentierte Solokünstler und aufstrebende Bands gesucht. Aus fast 170 Bewerbungen hat unser Soundcheck-Team die fünf besten Teilnehmer gewählt, denen ihr im großen Publikumsvoting nun zu einem Auftritt auf der Dortmunder VISIONS Party im Dezember verhelfen könnt. Vote jetzt für Deinen Favoriten und gewinne mit etwas Glück eines von 50 Geschenkpaketen bestehend aus je einem Boomball-Lautsprecher, einem Blättchenpaket von GIZEH und einem zwölfmonatigen VISIONS-Abonnement. Teilnahmeschluss ist der 30. Oktober 2016.

Heute stellen wir euch Downhill Willows vor. Ganz so gefühlslähmend wie die US-amerikanischen Nothing klingen die Berliner mit ihrer Mischung aus rohem Noiserock und träumerischem Shoegaze noch nicht. Dafür erinnern die melancholisch treibenden Melodien und der hallende Gesang von Kenneth Estrada y Santiago stark an die neuen Title Fight. Der Sänger und Bassist hat seine Band 2014 gegründet und die ersten Songs im Alleingang produziert, Schlagzeuger Mario Graute und Gitarrist Stefan Sebekow kamen etwas später hinzu. Im vergangenen März hat das Trio seine nach der Band benannte Debüt-EP veröffentlicht. Die sechs Songs darauf klingen wohlig warm und atmosphärisch, stellenweise bedient sich das Trio sogar am Postrock und Grunge.

Unten könnt Ihr in einige Songs der Band reinhören. Das ist genau Eure Musik? Dann verhelft Downhill Willows jetzt zum großen Auftritt bei der VISONS Party im FZW! Hier geht's zum Voting: abstimmen und gewinnen

Video: Downhill Willows - "Machines"

Stream: Downhill Willows - "Trauma"