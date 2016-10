Bob Dylan mit Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet, Musiker weltweit gratulieren

Schon oft wurde Singer/Songwriter Bob Dylan als möglicher Kandidat für den Literatur-Nobelpreis gehandelt - die höchste Auszeichnung, die es für Schriftsteller gibt. Jetzt hat er ihn endlich bekommen. Weltweit gratulieren Musiker "His Bobness" und betonen seine Bedeutung für ihr Werk.

Unter den zahlreichen Gratulanten für Bob Dylans finden sich auch zahlreiche Musiker aus dem VISIONS-Kosmos. Im britischen Guardian stellten unter anderem Jarvis Cocker (Pulp), Cerys Matthews (Catatonia) und Kate Tempest ihre Lieblingstextstellen aus Dylan Songs vor. Während Cocker betont, dass man oft den Humor in Dylans Lyrcis übersehe, lässt Tempest lieber Dylans eigenbe Texte sprechen, konkret die Lyrics von "It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)".

Bruce Springsteen bezeichnete Dylan und sein Werk auf seiner Website in einem langen Auszug aus seiner Biografie "Born To Run" als seinen "Landesvater" und erinnert sich an eine Begegnung mit Dylan während einer Konzertes: "Wir waren kurz unter uns, als wir eine Treppe backstage heruntergingen, als er mir für meine Teilnahme an dem Konzert dankte und sagte: 'Wenn es irgendetwas gibt, dass ich für dich tun kann..' und ich dachte nur: 'Willst du mich verarschen?' und antwortete: 'Das hast du längst getan.'"

Angesichts der Verleihung des Nobelpreises an Dylan meldete sich auch Tom Waits auf Twitter zu Wort. In einem Statement, das er gemeinsam mit seiner Frau Kathleen Brennan verfasst hat, heißt es: "Bevor man Gedichte und epische Erzählungen niedergeschrieben hat, verbreiteten sie sich durch die menschliche Stimme und keine Stimme ist größer als die von Bob Dylan."

Zu den Gratulanten auf Twitter gehörten auch die Nachlassverwalter von George Harrison, Dave Stewart von den Euyrthmics und Schauspielerin Mia Farrow. Gratuliert hat auch Gene Simmons von Kiss. Er schrieb auf Twitter: "Herzlichen Glückwunsch an Bob Dylan zum Gewinn des Literaturnobelpreises. Sein Werk wird uns weiterhin beeinflussen."

Tweet: Tom Waits und Kathleen Brennan gratulieren Dylan

Tweet: Nachlassverwalter von George Harrison gratulieren Dylan

Many congratulations to @bobdylan on the Nobel Prize for Literature! — George Harrison (@GeorgeHarrison) October 13, 2016

Tweet: Gene Simmons (Kiss) gratuliert Dylan