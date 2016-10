The Notwist streamen Live-Album "Superheroes, Ghostvillains + Stuff"

Morgen erscheint mit "Superheroes, Ghostvillains + Stuff" ein Album, das das expansive Live-Erlebnis einer Show von The Notwist erstmals auf Platte festhält. Anhand eines kompletten Albumstreams kann man sich schon jetzt ein Bild von den akustischen Live-Qualitäten der Indie-Elektroniker machen.

Schon auf Platte stapeln The Notwist gerade auf ihren aktuelleren Releases komplex auskomponierte Schichten aus Electronica und Indierock übereinander, auf der Bühne kleidet das Kollektiv die filigranen Tracks aber in ein noch wandelbareres Gewand. Einen Eindruck von dieser Seite der Weilheimer Indie-Urgesteine gibt jetzt das Live-Album "Superheroes, Ghostvillains + Stuff", dem der Auftritt der Band am 16. Dezember 2015 im UT Connewitz in Leipzig zugrundeliegt.

Der Fokus der Setlist liegt dabei deutlich auf dem noch aktuellen Studioalbum "Close To The Glass" mit fünf sowie dem absoluten Indie-Electronica-Meilenstein "Neon Golden" mit sieben Songs. Neben drei Tracks vom "Neon Golden"-Nachfolger "The Devil, You+Me" beleuchtet die Band mit einer treibenden Version von "One Dark Love Poem" vom zweiten Album "Nook" von 1992 auch ihre Metal- und Posthardcore-lastigere Frühphase.

"Superheroes, Ghostvillains + Stuff" erscheint am 14. Oktober via Alien Transistor. Wer jetzt The Notwist nicht nur auf Platte, sondern auch auf der Bühne live erleben möchte, hat dazu bei einigen Shows im Winter und Frühjahr Gelegenheit, unter anderem bei einer "Neon Golden"-Albumshow auf dem Lieblingsplatte Festival im Düsseldorfer Zakk. Tickets für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Album-Stream: The Notwist - "Superheroes, Ghostvillains + Stuff"

Live: The Notwist

05.11. Weißenhäuser Strand - Rolling Stone Weekender

06.11. Berlin - Lido | Ausverkauft

12.12. Düsseldorf - Zakk

13.12. Luxemburg - Den Atelier

02.02. Zürich - Rote Fabrik

11.02. Berlin - Astra Kulturhaus

13.02. Leipzig - Conne Island

14.02. Hamburg - Große Freiheit 36

18.02. Reutlingen - Franz K

19.02. Frankfurt/Main - Batschkapp