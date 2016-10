System Of A Down kündigen Deutschland-Konzerte für 2017 an

System Of A Down haben zusätzlich zu ihren bisher bestätigten Festivalauftritten drei Konzerttermine für das nächste Jahr in Deutschland veröffentlicht.

Bisher hatten die Alternative-Metaller von System Of A Down für ihre Sommertour nur Termine im europäischen Ausland bekanntgegeben. Abseits von ihren bestätigten Headliner-Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park haben die vier Musiker nun auch drei weitere Auftritte in Deutschland und einen in der Schweiz angekündigt. Die Details zu den einzelnen Shows findet ihr weiter unten.

Zuletzt war die Band um Mastermind Serj Tankian nur im Rahmen ihrer "Wake Up The Souls"-Tour live zu sehen gewesen, die an den armenischen Völkermord erinnerte. Davor war es um die Musiker ruhig geworden, weder hatte die Band getourt noch neues Material präsentiert. Die Veröffentlichung des Album-Doppels "Mezmerise"/ "Hypnotize" liegt mittlerweile elf Jahre zurück. Ob bei den Shows im nächsten Jahr neue Songs performt werden oder mit einer neuen Veröffentlichung zu rechnen ist, ist bisher nicht bekannt. Mit mehreren Fotos aus dem Proberaum hatte die Band zuletzt auf sich aufmerksam gemacht.

Der Vorverkauf für die Konzerte in Deutschland im Juni und Juli startet bei Eventim am 15. Oktober um 10 Uhr.

Live: System Of A Down

01.06. Zürich - Hallenstadion

02.06. Nürnberg - Rock im Park

04.06. Mendig - Rock Am Ring

13.06. Berlin - Wuhlheide

14.06. Hamburg - Barclaycard Arena

16.06. Nickelsdorf - Nova Rock

02.07. Hannover - TUI Arena