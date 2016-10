Rock am Ring und Rock im Park bestätigen System Of A Down und Prophets Of Rage

Rock am Ring und Rock im Park haben den Termin für kommendes Jahr und die ersten Bands bekannt gegeben: Für das Wochenende vom 2. bis 4. Juni 2017 sind bisher System Of A Down und Die Toten Hosen als Headliner bestätigt, außerdem treten die Prophets Of Rage, Kraftklub und zahlreiche weitere hochkarätige Bands auf.

System Of A Down lassen damit ihren bisherigen Europa-Terminen endlich auch eine Deutschland-Show folgen. Die Prophets Of Rage wiederum sind überhaupt erstmals für eine Show in Europa bestätigt. Ansonsten stößt man im bisherigen Line-up auf altbekannte Gesichter, wie In Flames, Kraftklub und Broilers. Feine Sahne Fischfilet sind nach ihrem Rock-am-Ring-Debüt 2016 auch im nächsten Jahr wieder dabei. Alle weiteren Bands findet ihr weiter unten.

Mit dem ersten Juniwochenende 2017 steht nun auch der nächste Termin für Rock am Ring und Rock im Park fest. Dann hoffentlich mit besseren Wetteraussichten als in diesem Jahr: Das Festival war nach schweren Unwettern vorzeitig abgebrochen worden, Besucher konnten sich einen Teil ihres Ticketpreises rückerstatten lassen.

Der Vorverkauf für 2017 soll bereits am 20. Oktober um 10 Uhr starten, weitere Informationen wollen die Betreiber in Kürze bekannt geben. Zum Preis der Tickets für nächstes Jahr gibt es jedoch bisher noch keine Angaben. Veranstalter Marek Lieberberg hatte nach dem Unwetter in diesem Jahr angekündigt, dass aufgrund von erhöhten Sicherheitsmaßnahmen auch mit erhöhten Ticketpreisen zu rechnen sei.

