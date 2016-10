Newsflash (Foo Fighters, Nathan Gray Collective, Jimmy Eat World u.a.)

Neuigkeiten von Foo Fighters, Nathan Gray, Jimmy Eat World, dem Record Store Day, Conne Island, Fjørt, Garbage, Metallica, CRX, Sepultura, Drakulas und Slayonce-Anstecknadeln.

+++ Im Streit um die abgesagten Konzerte der Foo Fighters hat es eine Einigung gegeben. Die Band um Dave Grohl hatte im Juni ihre Tourversicherung verklagt, da Zahlungen für Konzerte ausgeblieben waren. Aufgrund von Dave Grohls Beinbruch im Juni und den Anschlägen auf den Club Bataclan in Paris hatten insgesamt sieben Konzerte nicht stattfinden können. Nun berichteten mehrere Internetportale, dass der Rechtsstreit zwischen den Musikern und der Versicherung beigelegt worden sei. Die Details der Einigung wurden nicht öffentlich gemacht. Ob die Band die Versicherungssumme ausgezahlt bekommen hat, bleibt weiter unklar. Zuletzt hatten die Stadionrocker im November 2015 die EP Saint Cecilia veröffentlicht.

+++ Nathan Gray hat für sein Solo-Debütalbum eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Zusammen mit dem Musiker Daniel E. Smith will der Boysetsfire-Frontmann unter dem Namen "Nathan Gray Collective" in kompletter Eigenregie das Album "Until The Darkness Takes Us" produzieren. Davon versprechen sich die beiden, die volle künstlerische Kontrolle über ihr Projekt zu haben. In einem ausführlichen Video auf der Seite Pledgemusic laden sie ihre Fans dazu ein, "Teil des Kollektivs" zu werden. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Kampagne ihr angestrebtes Ziel bereits weit überschritten. Gray hatte schon im August bekannt gegeben, dass er das Album über ein Funding-Projekt finanzieren will, hatte sich damals aber noch nicht für ein Konzept entschieden. Vor einem Jahr hatte Gray die EP "NTHN GRY" veröffentlicht.

+++ Jimmy Eat World haben eine Akustikversion von "Sure And Certain" veröffentlicht. Diese wird ganz von Jim Adkins ruhigem und schwebendem Gesang getragen und lediglich von zwei Gitarren und einem Shaker anstelle des Schlagzeugs begleitet. Die bereits bekannte Studioversion des Songs erscheint am 21. Oktober auf "Integrity Blues", der neuen Platte der Emo-Rocker. Neben "Sure And Certain" hatten die vier Musiker mit "Get Right" und "You With Me" bereits zwei weitere Songs daraus präsentiert. Im November ist das Quartett auch für vier von VISONS präsentierte Konzerte, auf deutschen Bühnen anzutreffen. Karten für die Tour sind bei Eventim erhältlich.

Video: Jimmy Eat World - "Sure And Certain"(Akustikversion)

12.11. Stuttgart - Im Wizemann

15.11. Hamburg - Große Freiheit 36

16.11. Münster - Skaters Palace

17.11. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Ein User auf Reddit hat eine Liste der angeblichen Black-Friday-Releases des Record Store Days veröffentlicht. Darauf befinden sich unter anderem exklusive Vinyl-Veröffentlichungen von Dustin Kensrue, Refused und Minor Victories. Da es sich um einen Leak und nicht um eine offizielle Liste handelt, sind die Informationen noch mit Vorsicht zu genießen. Es ist jedoch in der Geschichte des Record Store Days schon häufiger vorgekommen, dass die Releases schon länger im Voraus in Umlauf gebracht worden waren. Das Black-Friday-Event wird am 25. November weltweit in teilnehmenden Plattenläden stattfinden. Es orientiert sich am gleichnamigen US-amerikanischen Feiertag, bei dem Geschäfte mit großen Rabatten und besonderen Aktionen eine Art Ausverkauf veranstalten.

+++ Die Mitarbeiter des Conne Island in Leipzig haben sich in einem offenen Brief über ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit Flüchtlingen im Club geäußert. Als Zeichen der Toleranz beschloss die Konzertlocation im vergangenen Jahr, ihre Veranstaltungen aktiv für Flüchtlinge zu öffnen und ihnen das kulturelle Angebot für den Beitrag von 50 Cent zur Verfügung zu stellen. Seitdem kam es allerdings vermehrt zu "Auseinandersetzungen und brenzligen Situationen". Obwohl das Conne Island seit vielen Jahren durch offensive Einlasspolitik Sexismus und Rassismus bekämpft, könnten Übergriffe gegenüber Frauen und Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinschaft manchmal nicht aufgehalten werden. Oft sei auch der Missbrauchs des günstigen Einlasspreises von Männern mit Migrationshintergrund ausgenutzt worden, um dann auf Veranstaltungen "für Stress zu sorgen". Dass der Diskurs um Flüchtlinge und eine Willkommenskultur ohne rassistische oder sexistische Einschnitte weiter geführt werden müsse und dass die Grundsätze des Conne Islands dadurch nicht erschüttert werden dürften, ist das Fazit der Mitteilung, die ihr beim Conne Island lesen könnt.

+++ Fjørt haben einen Tourtrailer veröffentlicht. Der vierminütige Clip ist mit dem Song "Kontakt" vom gleichnamigen Album unterlegt und zeigt dynamische Szenen der vergangenen Tour. Zwischendurch kommen die drei Bandmitglieder der Posthardcore-Band zur Sprache und berichten über ihre Entwicklung und die Erlebnisse, die sie 2016 gemacht haben. Auch Pläne für das nächste Jahr thematisieren sie; sie würden sich "im stillen Kellerlein mit Musik befassen". Am 21. Oktober beginnt die von VISIONS präsentierte Herbsttour. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Tourtrailer von Fjørt

21.10. Koblenz - Circus Maximus

22.10. Aachen - Musikbunker

23.10. Bonn - Bla

24.10. Dortmund - FZW

25.10. Bielefeld - Forum

26.10. Bremen - Tower

27.10. Rostock - Peter Weiss Haus

28.10. Potsdam - Waschhaus

29.10. Leipzig - Naumann's

30.10. Wiesbaden - Schlachthof

31.10. Karlsruhe - Dudefest

01.11. Zürich - Dynamo

02.11. Augsburg - Kantine

03.11. Wien - Arena

04.11. Würzburg - Cafe Kairo

05.11. Ravensburg - Jugendhaus

21.01. Stuttgart - LKA Longhorn

+++ Garbage veröffentlichen ein Buch über ihre Karriere. Im Juni erschien ihr Album "Strange Little Birds", jetzt ziehen die Alternative-Rocker mit einer Bandbiografie nach. Sängerin Shirley Manson vermeldete in diesem Zusammenhang, dass es Zeit sei den Fans direkte Einblicke in das offizielle Archiv der Band zu gewähren. Das Buch, welches am 4. Juli 2017 erscheinen soll trägt den Titel "This Is The Noise That Keeps Me Awake" und ist damit nach dem Garbage-Song "Push It" benannt. Schreibhilfe haben sich die Musiker dafür bei Musikjournalist Jason Cohen geholt.

Bild: Buchcover "This Is The Noise That Keeps Me Awake"

Video: Garbage - "Push It"

+++ Metallica haben Fotos von den Dreharbeiten zu ihrem neuem Video geteilt. Via Facebook veröffentlichten die Metal-Altmeister Schnappschüsse zum Dreh eines bisher unbetitelten Musikvideos, welche die Band in voller Performance-Aktion zeigt. Auf einem Foto sieht man das violett angestrahlte Schlagzeug von Lars Ulrich. Umrahmt wird die Bühne von amerikanischen Musclecars und ergänzt die Momentaufnahme optisch zu einem klassischen Hardrock-Videosetup. Das neue Studioalbum der Band "Hardwired…To Self-Destruct" erscheint am 18. November. Bisher veröffentlichte die Band bereits die zwei Titel "Hardwired" und "Moth To The Flame" mit dazu gehörigen Performancevideos. Für den hier bebilderten dritten Videodreh hatte die Band im Vorfeld einen Aufruf gestartet, bei welchem sich Fans als Statisten bewerben konnten.

Facebook-Post: Eindrücke vom Metallica-Videodreh

+++ The Strokes-Gitarrist Nick Valensi ist mit seiner neuen Band CRX in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel aufgetreten. CRX spielten dort ihren Song "Ways To Fake It". Dieser präsentiert sich als entspannte Midtempo-Nummer mit melodischen Indie-Gitarrenparts. Der Titel ist Teil des am 28. Oktober erscheinenden Albums "New Skin". Produziert wurde die Platte von Queens-The-Stone-Age-Mastermind Josh Homme.

Video: CRX bei Jimmy Kimmel Live

+++ Sepultura haben den ersten Teil einer Tourdokumentation veröffentlicht. Der Film begleitet die brasilianische Metal-Band auf ihrer UK-Tour im Jahr 2015 und lässt die Mitglieder in kurzen Interviews zu Wort kommen. Dabei geht es thematisch vor allem um die Trennung von Sepultura-Sänger Max Cavalera im Jahr 1996, die die Band in eine schwere Krise gestürzt hatte. Sepultura hatten für ihr kommendes Album "The Mediator Between The Head And Hands Must Be The Heart" bereits ein Studiotagebuch aufgenommen. Das Album erscheint am 25. Oktober. Im nächsten Jahr kommen Sepultura nach Deutschland und spielen zusammen mit Kreator, Soilwork und Aborted einige von VISIONS präsentierte Shows. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Tourdokumentation von Sepultura

03.02. München - Tonhalle

04.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

17.02. Wiesbaden - Schlachthof

18.02. Berlin - Columbiahalle

19.02. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

04.03. Essen - Grugahalle

+++ Drakulas haben mit "Neon Town" einen ersten Vorgeschmack auf ihr Debütalbum gegeben. Das Projekt von Rise-Against-Gitarrist Zach Blair und Mitgliedern der Riverboat Gamblers präsentiert mit dem Track "Neon Town" rumpeligen Garagepunk, der schon beim ersten Hören in die Beine geht. "Neon Town" stammt von ihrer kommenden Platte "Raw Wave", die am 18. November auf Dirtnap veröffentlicht wird.

Stream: Drakulas - "Neon Town"

Cover: Drakulas - "Raw Wave"

+++ "Slayonce" ist nicht etwa der Name einer Fun-Punk-Band, sondern der Aufdruck eines Merchandise-Produktes, dass ermeintlich von Beyonce auf ihrer Tour verkauft wird. Ob die Anstecknadel im Slayer-Design wirklich so über den Merch-Tisch der Pop-Sängerin ging, ist nicht bestätigt. Die Slayer-Fans wetzen allerdings bereits die Messer. Vermutlich erfolglos: Beyoncé ist bekanntlich ein "Survivor", vermutlich auch "South Of Heaven".

Instagram-Post: Slayonce-Anstecknadel