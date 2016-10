Frittenbude-Live-Mitglied reagiert auf Vorwurf des psychischen Missbrauchs

Foto: Jana Seelig / twitter.com/isayshotgun

Der Live-Keyboarder der Elektropunk-Band Frittenbude hat auf Vorwürfe reagiert, denen zufolge er eine Frau psychisch missbraucht haben soll. Die Autorin Jana Seelig hatte die Anschuldigungen auf Twitter öffentlich gemacht und geschrieben, sowohl der Beschuldigte als auch Frittenbudes Label Audiolith würden ihren Vorwurf ignorieren. Der Beschuldigte bestritt die Vorwürfe nun - und stellte den Fall völlig anders da.

In einer Reihe von mittlerweile gelöschten Tweets auf ihrem Twitter-Profil, die ihr unten als Screenshot findet, hatte Seelig dem nicht namentlich genannten Frittenbude-Live-Keyboarder vorgeworfen, sie psychisch missbraucht zu haben. Seelig habe nach eigener Aussage "depressiv, psychotisch, mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen" leben müssen, "ausgelöst durch das Gaslighting". Der Begriff "Gaslighting" bezeichnet den Vorgang, bei dem ein Täter ein Opfer psychisch so manipuliert, dass es an seinen Erinnerungen, seinem Verstand und/oder seiner geistigen Gesundheit zweifelt. Laut Seelig soll der mutmaßliche Täter ihr gegenüber gesagt haben: "Ich wollte, dass du verrückt wirst."

Nun hat sich auch der Beschuldigte selbst zum Thema geäußert. "Ich wurde heute morgen öffentlich des psychischen Missbrauchs von einer ehemaligen Bekannten beschuldigt. Ich bin schwer geschockt und von diesen absolut nicht haltbaren Vorwürfen und möchte mich davon vehement distanzieren", ließ der Live-Keyboarder von Frittenbude demnach über den Twitter-Account eines Freundes verlauten. "Im Gegenteil: ich wurde von Frau Seelig seit Anfang des Jahres gestalked, denn ich habe besagte Person schon vor längerer Zeit und wiederholt um einen Kontaktabbruch gebeten." Er habe sich wegen des Stalkings bei der Opferhilfe Weißer Ring e.V. Hilfe geholt und wolle Unterlagen, die dies belegten in Kürze veröffentlichen.

Das von Seelig ebenfalls kritisierte Label Audiolith hatte bereits zuvor in einer öffentlichen Mitteilung auf die Vorwürfe reagiert. "Wir hören davon heute zum ersten Mal und wir werden das weder ignorieren noch leichtnehmen", heißt es darin. "Wir sind gegen jede Form von Sexismus, und Feminismus ist für uns nicht nur eine Parole. Wir sind in Kontakt mit ihm [dem Beschuldigten] und er wird versuchen so schnell es geht Stellung zu nehmen und die Kommunikation direkt auf sichere Art und Weise (für beide) aufzunehmen."

Auch die drei festen Mitglieder von Frittenbude, die gerade auf einer Reise in Nepal sind, nahmen im Netz Stellung. "Aktuell wissen wir von Vorwürfen, dass sich unser Live-Musiker auf verbaler Ebene inakzeptabel und manipulativ gegenüber der Betroffenen verhalten haben soll", schrieb die Band. "Wir sind der Meinung, dass zwischen sich begegnenden Personen ein gegenseitiger respektvoller Umgang wichtig und normal sein sollte, daher nehmen wir solche Vorwürfe sehr ernst. Wir möchten klarstellen, das es hier nicht um körperliche oder sexuelle Gewalt, sondern um verbale, psychisch zwischenmenschliche Konflikte geht. Beides ist für uns nicht hinnehmbar. Wir werden den Kontakt zu allen Beteiligten aufnehmen, um selbst besser zu verstehen worum es konkret geht."

Die Band zeigte sich erschüttert davon, im Zusammenhang mit den genannten Vorwürfen erwähnt zu werden. "Das Bild, das gerade in allen Deutschen Medien über uns vermittelt wird, zieht uns den Boden unter den Füßen weg und widerspricht allen uns geltenden Prinzipien und Dogmen, die wir uns auferlegen. Wir sind gegen jegliche Unterdrückung, Sexismus und unterstützen Feminismus wo wir können." Der Beschuldigte ist nur Live-Mitglied der Band, die dem linken Spektrum nahe steht und sich wiederholt öffentlich gegen Sexismus und Rassismus positioniert hat.

Jana Seelig wurde 2014 im Zuge des #notjustsad-Hashtags einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, als sie sich gemeinsam mit anderen für einen besseren Umgang der Gesellschaft mit Depressionen einsetzte. Seitdem äußerte sie sich regelmäßig öffentlich zu dem Thema. 2015 beschrieb sie im Buch "Minusgefühle - Mein Leben zwischen Hell und Dunkel" ihre eigenen Erfahrungen mit Depressionen.

Seelig hatte auch erklärt, warum sie den öffentlichen Weg über Twitter gewählt habe. "All diese Worte sind keine Rache, kein Schrei nach Aufmerksamkeit und auch kein Krieg gegen @_frittenbude. Sie sind ein Befreiungsschlag. Man wird mir später vorwerfen, den Weg über Twitter gewählt zu haben, aber anders bekam ich einfach kein Gehör." Zeitweise hatte Seelig ihren Twitter-Account deaktiviert, vermutlich, weil die Menge an kritischen Reaktionen nicht kontrollierbar war.

Screenshot: Die mittlerweile gelöschten Tweets von Jana Seelig

Facebook-Post: Das Statement von Audiolith

Facebook-Post: Das Statement von Frittenbude

Tweet: Der Beschuldigte äußert sich