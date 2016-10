VISIONS Premiere: Post-Metal-Newcomer Earth Moves streamen "Pia Mater"

Das Quartett aus Brighton macht es sich auf seinem Debütalbum "The Truth In Our Bodies" zwischen Post Metal, Black Metal und Posthardcore bequem. Wir haben den neuen Song "Pia Mater" exklusiv für euch im Stream.

Zu böse für reinen Posthardcore, zu viele melodische Wendungen für reinen Black- oder Post Metal: Earth Moves beweisen nach einem eindringlichen Video zu "House Of Flowers" auch mit "Pia Mater", der zweiten Auskopplung aus ihrem kommenden Debüt "The Truth In Our Bodies", ihren eklektischen musikalischen Ansatz.

Der Song beginnt als schwer walzendes Post-Metal-Doom-Brett im Stil früher Planks, steigert sich in weniger als zwei Minuten in rasende Black-Metal-Blastbeats, nur um letztlich über einen verzweifelten, an besonders brachiale Vertreter von The Wave erinnernden Mittelpart in einen tonnenschweren Walzer und einen lediglich durch minimales Gitarrenpicking und HiHat-Akzente getragenen Schlussteil zu münden - mangelnde Abwechslung kann man dem zehnminütigen Brocken also kaum vorwerfen.

"Pia Mater" und "House Of Flowers" finden sich auf "The Truth In Our Bodies", das am 4. November via Through Love erscheint. Die Platte ist bereits in verschiedenen LP-Bundles vorbestellbar.

Stream: Earth Moves - "Pia Mater"

Cover: Earth Moves - "The Truth In Our Bodies"