Material von Dave Grohls erstem Auftritt mit Nirvana aufgetaucht

Mittlerweile kennt man Dave Grohl als Frontmann der Foo Fighters, seine musikalische Karriere begann er als Schlagzeuger bei Nirvana. Eine Aufnahme zeigt ihn nun bei seinem ersten Auftritt als Drummer der Grunge-Ikonen.

Wenn man an Dave Grohl denkt, dann zwangsläufig auch an schweißtreibende Liveshows, einen begnadeten Musiker sowie großartigen Texter und Komponisten. Vor allem als Foo Fighters-Mastermind beweist er sein musikalisches Geschick. Vor 26 Jahren war daran noch nicht zu denken, denn zu diesem Zeitpunkt saß er zum ersten Mal für Nirvana hinter dem Schlagzeug, nicht ahnend, dass er sich soeben einen festen Platz als Mitglied bei der populärsten und bekanntesten Grunge-Band aller Zeiten erspielt hatte.

In einem elfminütigen Video, das weiter unten zu sehen ist, wurde dieser Moment festgehalten. Obwohl das Konzert von der abwechselnd monoton-gelangweilten und dann wieder laut-kreischenden Stimme von Kurt Cobain getragen wird, steht Grohl ihm in Sachen Bühnenpräsenz in nichts nach. Oberkörperfrei und vor Schweiß triefend überträgt er die aufgehitzte Stimmung im Club direkt auf sein Schlagzeugspiel. In dem Clip vom 11. Oktober 1990 sind lediglich vier Songs der kompletten Show festgehalten, darunter "Scoff" vom Debütalbum der Band und das Shocking-Blue-Cover "Love Buzz".

Zuletzt hatte das ikonische "Nevermind" seinen 25. Geburtstag gefeiert.

Video: Dave Grohl sitzt zum ersten Mal für Nirvana hinter dem Schlagzeug