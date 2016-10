VISIONS empfiehlt: Cloud Nothings kommen im März auf Tour

Ursprünglich hätten die Cloud Nothings im November für ein Konzert nach Deutschland kommen sollen. das ist inzwischen abgesagt. Dafür kommt die Indierock-Band im März 2017 zu uns - präsentiert von VISIONS.

Und sehr wahrscheinlich haben die Cloud Nothings dann auch schon ein neues Album veröffentlicht. Hinweise darauf, dass die Band bald ihr fünftes Album und damit den Nachfolger zu "Here And Nowhere Else" veröffentlichen wird, gibt es einige. Zuletzt posteten die Indierocker auf Twitter einen Hinweis darauf.

Zuletzt hatten die Cloud Nothings 2015 ein Split-Album mit Wavves veröffentlicht, aus dem es Anfang 2016 noch einige Outtakes und B-Seiten zu hören gab.

Mit ihrem aktuellen Album "Here And Nowhere Else" (2014) sind die Cloud Nothings übrigens auch in unserer Liste mit den 101 besten Indierock-Alben vertreten - zu finden in der aktuellen Ausgabe von VISIONS.

Der Vorverkauf für die vier Konzerte im März 2017 beginnt am kommenden Freitag ab 11 Uhr. Dann stehen Karten unter anderem bei <a href="http://www.eventim.de/ target="_blank">Eventim zur Verfügung.

VISIONS empfiehlt:Cloud Nothings

06.03. Hamburg - Knust

07.03. Berlin - Bi Nuu

08.03. München - Kranhalle

09.03. Köln - Luxor