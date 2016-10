Orchester spielt epische Version von Tools "Schism"

Foto: Screenshot

Das Bombastische und Epische ist in der komplexen Musik von Tool bereits angelegt. Was ein Orchester aus dem Song "Schism" gemacht und als Video veröffentlicht hat, ist aber trotzdem beeindruckend. Die Aufnahme soll der Auftakt zu einem Album voller Orchester-Rockcover sein.

Tool sind schon lange nicht mehr einfach nur eine Band, sondern auch ein Gradmesser für künstlerischen Anspruch, emotionale Tiefe und instrumentale Fertigkeiten. Deshalb beweisen sich Nachwuchsbands mit Coverversionen, trainieren Musikschüler mit den Songs der Band - oder erforschen eben Orchester die meisterhaften Arrangements.

Das Metamorphestra hat nun eine Cover-Version von Tools Meisterwerk "Schism" veröffentlicht, der Leadsingle ihres Opus Magnums "Lateralus". Dirigent Nick Proch schrieb ein eigenes Arrangement, das elektrische Instrumente durch Klavier, Bläser, Streicher und Perkussion ersetzt. Das im Original bereits sieben Minuten lange Stück wird hier auf achteinhalb gedehnt, die dramatischen Übergänge und die Laut-Leise-Dynamik noch ausgebaut. Unten findet ihr den Song.

Das Video stellt einen Teaser da, mit dem das erst 2016 formierte Orchester aus Los Angeles bei Kickstarter ein Album finanzieren will, auf dem es weitere Songs von Rage Against The Machine, Weezer, The Mars Volta, Muse, System Of A Down und vielen anderen covert. Zuvor hatten die Beteiligten bereits eine ähnliche Platte finanziert, deren Erfolg den Anstoß zu dem neuen Projekt gegeben hatte.

Video: Orchester covert Tools "Schism"