VISIONS empfiehlt: Cymbals Eat Guitars kommen im Februar auf Tour

Cymbals Eat Guitars behaupten auf ihrem aktuellen Album, dass sie ihre "Pretty Years" bereits hinter sich hätten. Charmantes Understatement, wie sich spätestens im Februar auf Tour bestätigen dürfte. VISIONS präsentiert die Konzerte der Indierocker.

New Jersey ist der schmutzige kleine Bruder von New York und spätestens seit der Serie "Jersey Shore" mies beleumundete. Dabei stammen aus New Jersey nicht nur der "Boss" Bruce Springsteen, sondern auch Cymbals Eat Guitars.

Auf ihrem aktuellen Album beschwören die US-Indierocker noch einmal die "Pretty Years", die schöne unbeschwerte Zeit der Jugend. Dass die nicht ohne Kratzer endete, zeigen Songs wie "Mallwalking", in dem es um einen jugendlichen Amokläufer geht. Das alles verpacken Cymbals Eat Guitars um Frontmann Joseph D'Agostino in powerpoppigen Indierock mit krachige Gitarren.

Im Februar 2017 kommen Cymbals Eat Guitars mit den neuen Songs ihres am 16. September erschienenen Albums "Prety Years" nach Deutschland. VISIONS präsentiert die Konzerte, Karten sind bei Eventim erhältlich.

VISIONS empfiehlt:

Cymbals Eat Guitars

12.02. Köln - Studio 672

13.02. Berlin - Badehaus

18.02. Hamburg - Nochtspeicher

27.02. Wien - Arena