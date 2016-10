VISIONS empfiehlt: Bergfestival bestätigt Fjørt, die Donots und weitere Künstler

In knapp zwei Monaten steigt das Bergfestival im österreichischen Skiort Saalbach-Hinterglemm. Jetzt haben die Veranstalter sechs neue Künstler bestätigt, darunter Fjørt und die Donots.

Bereits die ersten Line-up-Ankündigungen hatten bewiesen, dass die Macher des >Bergfestivals großen Wert auf Abwechslungsreichtum legen. Das schlägt sich auch in der zweiten Bestätigungswelle für das Open-Air nieder.

So bedienen Fjørt und die Donots deutschsprachigen Punk und Posthardcore, während In Extremo ihren Mittelalter-Rock auf die Bühne bringen werden. Ergänzt wird das Line-up zudem durch die Folkpopper Django 3000, das HipHop-Duo Beat The Dancefloor und die Elektro-Größen Drunken Masters.

Das Bergfestival findet vom 2. bis zum 4. Dezember im Skiort Saalbach-Hinterglemm statt. Tages-, Kombi- und Festivaltickets inklusive Übernachtung gibt es auf der offiziellen Homepage.

VISIONS empfiehlt:

Bergfestival

02.-04.12. Saalbach-Hinterglemm - Festivalgelände