Nick Cave & The Bad Seeds veröffentlichen Video zu "Girl In Amber"

Nick Cave & The Bad Seeds haben ein Video zum neuen Song "Girl In Amber" veröffentlicht. Der ätherische Song mit dem niederschmetternden Text stammt vom aktuellen Album "Skeleton Tree", auf dem Cave den Tod seines Teenager-Sohnes Arthur verarbeitet.

Zunächst wirken die freundlich schimmernden Synthies von "Girl In Amber" noch wie ein Outtake des schwebenden Vorgängeralbums "Push The Sky Away". Der emotionale Text jedoch macht aus dem Stück eine erschütternde Vermissensballade.

Die trägt Nick Cave in einem Studio am Klavier vor, seine Bad Seeds um sich herum gruppiert. Eine Kamera umrundet den Künstler immer wieder, eine andere fängt den Raum ein, ästhetische Schwarz-Weiß-Bilder verleihen der Szene eine traurige Würde.

"Girl In Amber" ist nach "Jesus Alone" und "I Need You" bereits die dritte Videosingle aus "Skeleton Tree", dem 16. Studioalbum der Bad Seeds, auf dem Cave in erschütternd intimen Stücken den Tod seines Sohnes Arthur verarbeitet.

Die Videoaufnahmen stammen alle aus "One More Time With Feeling", einer Dokumentation von Regisseur Andrew Dominik, für die jener auf Einladung des Künstlers die Arbeiten am neuen Album und Caves Ringen mit dem Tod seines Sohnes dokumentierte. Der Film, der bereits im Rahmen eines exklusiven weltweiten Events zu sehen war, kommt im Dezember erneut in die Kinos.

