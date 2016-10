J Mascis covert "Waltz #2" von Elliott Smith

Am 14. Oktober erscheint endlich das recht prominent besetzte Tribute-Album an den Singer/Songwriter Elliott Smith. Darauf ist auch J Mascis vertreten, dessen Version von "Waltz #2" man jetzt streamen kann.

Die Compilation "Say Yes! A Tribute To Elliott Smith" erscheint am 14. Oktober über das Label American Laundromat und versammelt 15 Cover-Versionen von unter anderem Waxahatchee, Jesu/Sun Kil Moon, Lou Barlow, Yuck, Juliana Hatfield und auch von Dinosaur Jr.s J Mascis.

Mascis widmet sich "waltz #2", das ursprünglich auf Elliot Smith' viertem Album "XO" von 1998 erschien. Aus dem eigentlich akustischen Singer/Songwriter-Stück macht Mascis eine ungleich lautere E-Gitarren-Version mit Backing Band, die kaum noch an das Original erinnert. Tatsächlich hat er sogar den Text verändert.

Tracklisting: "Say Yes! A Tribute to Elliott Smith" (alphabetisch)

01. Waxahatchee -– “"Angeles"”

02. Julien Baker - "“Ballad Of Big Nothing" ” 03. Tanya Donelly - "“Between The Bars”"

04. Yuck -– "“Bled White"”

05. Jesu/Sun Kil Moon -– "“Condor Ave" ” 06. Lou Barlow -– "“Division Day"”

07. Wild Sun -– "“Easy Way Out"”

08. Tomo Nakayama -– "“Miss Misery" ” 09. Juliana Hatfield -– "“Needle In The Hay" ” 10. Caroline Says -– "“No Name #3”"

11. Adam Franklin -– "“Oh Well, Okay”"

12. Amanda Palmer -– "“Pictures Of Me”"

13. William Fitzsimmons -– "“Say Yes”"

14. Escondido -– "“Waltz #1" ” 15. J. Mascis –- “"Waltz #2”"

Stream: J Mascis - "Waltz #2"

Stream: Elliott Smith - "Waltz #2"

Elliott Smith - Waltz #2 (XO) from Bowsprit on Vimeo.