Newsflash (Radiohead, Jack White, Billy Talent u.a.)

Neuigkeiten von Radiohead, Jack White, Garbage, Billy Talent, Trivium, Rush, Temple Of The Dog, Yak, ZSK, Pg.Lost, Slipknot und Haien die AC/DC hören.

+++ Radiohead haben ihrem Song "The Numbers" ein Video spendiert. Normalerweise besticht der schwebende Titel der experimentellen Band durch helle Gitarren und ein verspieltes Klavier. In dem vom Hollywood-Regisseur Paul Thomas Anderson gedrehten Clip führen Thom Yorke, Johnny Greenwood und eine Drum-Machine den SOng jedoch als deutlich reduzierte, aber nicht minder betörende Version auf. Durch das durchgehende Schlagzeug, dass die beiden Musiker begleitet, wirkt der Titel fast hypnotisch und durch die akustische Gitarre kommt der versierte Gesang von Yorke noch besser zur Geltung. Unterstützt wird diese Ruhe auch durch die Szenerie - das Video wurde in einem Park gedreht. Aus dem aktuellen Studioalbum "A Moon Shaped Pool" hatten die Briten bereits die Songs "Present Tense" und "Daydreaming" zusammen mit Anderson filmisch umgesetzt.

Video: Radiohead - "The Numbers"

+++ Jack Whites Label Third Man Records hat den Inhalt seines neusten Vinyl-Pakets veröffentlicht. Die letzte 2016er Ausgabe des regelmäßig erscheinenden "Vault"-Vinyl-Abos beinhaltet diverse von Whites zahlreichen Musikprojekten. Enthalten sind zwei LPs und eine Seven-Inch-Splitsingle. Das erste Album mit dem Titel "Live at Disgraceland: From Anthony Bourdain's Parts Unknown" enthält Livemitschnitte von The Dead Weather, The Kills und William Tyler, aufgenommen in The Kills Sängerin Allison Mosshart´s Haus Disgraceland in Nashville. Die zweite LP "The Raconteurs - Live at Irving Plaza NYC April 7th 2006" beinhaltet Aufnahmen der ersten US-Show der Band. Die Seven-Inch schließlich enthält die zwei Songs "Love is the Truth" und "City Lights" von White's erst kürzlich veröffentlichtem Album "Acoustic Recordings 1998-2016".

+++ Garbage haben ein Video zum Song "Magnetized" veröffentlicht. Der phantasievolle Clip zeigt abwechselnd Sängerin Shirley Manson und ein junges Mädchen als Hexen verkleidet bei einem Ritual in einer Art Chemielabor. Gegen Ende des Videos berühren beide eine Metallkugel, woraufhin ihnen die Haare vom Kopf abstehen - vermutlich durch elektrische Ladung, als Anspielung auf den Songtitel, und gleichzeitig auch passend zum elektronischen Sound von "Magnetized". Darüber hinaus sind weitere bizarre Protagonisten zu sehen, wie ein Assistent mit einem Monitor vor seinem Gesicht, das nur ein Auge zeigt. "Magnetized" stammt von ihrem aktuellen Album "Strange Little Birds", das im Juni bei Stunvolume erschienen war.

Video: Garbage - "Magnetized"

+++ Billy Talent haben das Vorprogramm ihrer kommenden Tour bekannt gegeben. Demnach begleiten sie die beiden ebenfalls aus Kanada stammenden Bands Monster Truck und The Dirty Nil, deren Blues-Hardrock beziehungsweise Garage-Punk gut zum Sound des Hauptacts passt. Wie Billy Talent auch bringen sowohl Monster Truck und The Dirty Nil noch relativ frische Alben mit auf Tour: Monster Trucks aktuelles Album "Sittin Heavy" und The Dirty Nils lautes Debüt "Higher Power" waren beide im Februar erschienen. The Dirty Nils Musikvideo zum Song "Friends In The Sky" hatte erst kürzlich bei VISIONS Premiere gefeiert. Die von VISIONS präsentierte Billy-Talent-Tour beginnt Ende November in München, leider sind einige der Konzerte bereits ausverkauft. Für die übrigen Konzerte gibt es aber noch Restkarten bei Eventim.

Billy Talent + The Dirty Nil + Monster Truck

29.11. München - Zenith | ausverkauft

30.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

02.12. Hannover - Swiss Life Hall | ausverkauft

03.12. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle | ausverkauft

04.12. Frankfurt/Main - Festhalle

06.12. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle | ausverkauft

07.12. Leipzig - Haus Auensee | ausverkauft

09.12. Berlin - Max Schmeling Halle

10.12. Lingen - Emsland Arena | ausverkauft

+++ Trivium haben Daten für eine ausgedehnte Europatour bekanntgegeben. Das Metal-Kollektiv um Frontmann Matt Heafy macht dabei auch für sechs Termine in Deutschland halt. Schon in diesem Jahr war das Quartett mit seinem aktuellen Album "Silence In The Snow" auf Tour unterwegs. Ob nächstes Jahr schon neue Songs zu hören sein werden oder welche Bands die US-Amerikaner auf Tour begleiten werden ist bislang nicht bekannt. Karten für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Live: Trivium

22.02. Berlin - Huxley's Neue Welt

06.03. Hannover - Capitol

07.03. Leipzig - Täubchenthal

08.03. Wien - Arena Wien

10.03. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

11.03. München - Theaterfabrik

12.03. Stuttgart - LKA Longhorn

15.03. Lausanne - Les Docks

24.03. Köln - Live Music Hall

+++ Die Musiker von Rush haben einen Trailer zu ihrer neuen Band-Dokumentation bekanntgegeben. Die Rock-Legenden waren im vergangenen Jahr zum letzten Mal auf Tour gegangen und veröffentlichen nun im Rahmen ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums einen Film. Dieser trägt den Titel "Rush: Time Stand Still" und soll ab dem 3. November in US-Kinos ausgestrahlt werden. Ein Vorabclip zeigt, dass die Doku nicht nur die besagte "R40-Tour" behandelt, sondern auch über Erlebnisse der Kanadier mit anderen Bands berichtet. So gibt es einen kurzen Ausschnitt von einer Tour mit den Hardrockern KISS zu sehen; dabei spielte unter anderem eine Papiertüte eine große Rolle. Das bisher letzte Studioalbum des Trios, "Clockwork Angels", war bereits 2012 erschienen.

Video: Ausschnitt aus "Rush: Time Stand Still"

+++ Weitere Mitglieder von Temple Of The Dog ziehen nach eigener Aussage die Aufnahme von neuem Material in Erwägung. Die Allstar-Grunge-Band um Chris Cornell und Eddie Vedder hatte am 30. September ihr einziges Album "Temple Of The Dog" in einer Jubiläumsedition veröffentlicht. In einer Radiosendung verkündeten die Musiker nun, dass sie den Gedanken an neue Songs noch nicht komplett zur Seite geschoben haben. Cornell speziell sagte, es bestünde immer eine Chance auf neue Musik. Jeff Ament fügte an: "Ich liebe es aufzunehmen, deshalb werde ich immer dafür bereit sein". Über eine mögliche Europatour gab es keine Auskünfte seitens der Band. Zuvor hatte sich bereits Gitarrist Mike McCready offen für neue Aufnahmen gezeigt.

+++ Die Indierocker Yak haben die Supportbands für ihre beiden Deutschlandkonzerte bekanntgegeben. Bei diesen stellen die Briten ihr Erstlingswerk "Alas Salvation" vor und werden dabei in Berlin von den ortsansässigen Noiserockern Shy und in München von den Punkrockern Zoo Escape begleitet. Karten für die von VISIONS präsentierte Tour gibt es bei Eventim.

Yak

10.10. München - Orangehouse

13.10. Berlin - Privatclub

Live: Yak

06.10. Zürich - Klaus

11.10. Wien - Flex

+++ ZSK haben Termine für den zweiten Teil ihrer "Live für die Sache"-Tour angekündigt. Nachdem die Tour 2016 fast komplett ausverkauft gewesen war, kündigten die Skatepunks nun neue Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz für 2017 an. In einer Pressemitteilung stellte die politische Band ihre Motivation für die Tour klar: "In Zeiten von AfD-Wahlerfolgen und täglicher Nazigewalt ist es ganz wichtig, mit vielen Menschen dagegen zu halten". Die Konzertreihe bekommt ihren Namen durch ZSKs aktuelles Album "Herz für die Sache", das 2013 bei People Like You erschienen war. Begleitet werden ZSK von Marathonmann und Swiss & Die Andern. Karten für die Tour gibt es bei Eventim. Wer schon vorher Lust auf Marathonmann hat, kann sie schon im November auf ihrer von VISIONS präsentierten Tour sehen. Karten für diese Shows gibt es ebenfalls bei Eventim.

Live: ZSK + Marathonmann + Swiss & Die Andern

13.01. Würzburg - Posthalle

14.01. Dresden - Scheune

27.01. Erlangen - E-Werk

28.01. Chemnitz - AJZ Talschock

03.03. Gütersloh - Weberei

04.03. Saarbrücken - Garage

31.03. Zürich - Dynamo

01.04. Dornbirn - Conrad Sohm

13.04. Osnabrück - Rosenhof

14.04. Köln - Underground

15.04. Bochum - Zeche

Marathonmann

04.11. Ulm - Club Schilli

05.11. Schweinfurt - Alter Stattbahnhof

06.11. Rostock - Peter-Weiss-Haus

08.11. Hannover - Mephisto

09.11. Bremen - Tower

10.11. Osnabrück - Bastard Club

11.11. Siegen - Bluebox

12.11. Karlsruhe - Stadtmitte

+++ Die Postrock-Band Pg.Lost hat ein Video einer Studiosession veröffentlicht. Bei der Performance spielte die Band die Stücke "Ikaros" und "Off The Beaten Path" von ihrem aktuellen Album "Versus". Die Platte war im September erschienen und hatte bei VISIONS Premiere gefeiert. Zusätzlich zum Session-Video gaben die Schweden bekannt, im November die Bands Mono und Alcest auf ihrer kommenden Europatour bei den Shows in Hamburg und Berlin zu supporten. Karten für die von VISIONS präsentierte Tour von Mono und Alcest gibt es bei Eventim.

Video: Pg.Lost mit Studiosession

Alcest + Mono + Pg.Lost

27.10. Dresden - Beatpol

29.10. München - Strom

30.10. Köln - Gebäude 9

31.10. Karlsruhe - Jubez

21.11. Hamburg - Uebel & Gefährlich (mit Pg.Lost)

27.11. Berlin - Bi Nuu (mit Pg.Lost)

+++ Slipknots Jim Root hat sich einer Bandscheibenoperation unterzogen. Direkt nach Slipknots Auftritt beim Louder than Life Festival in Louisville begab sich der Rhythmusgitarrist der Band ins Krankenhaus. Anschließend scherzte er, nach eigenen Angaben noch unter leichtem Einfluss der Narkose, dass Wirbelsäulenfrakturen wohl zum Berufsrisiko als Mitglied einer Metalband gehören würden. Erst im Juni hatte die Band mehrere Auftritte verschieben müssen, da sich Sänger Corey Taylor einer ungeplanten Wirbelsäulenoperation unterziehen musste. Root vermeldete weiter, dass er zwar in naher Zukunft nicht ganz so beweglich sein werde, sich aber auf die kommenden Shows im Oktober und November freue.