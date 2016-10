Weezer veröffentlichen Deluxe-Edition ihres "White Albums"

Am morgigen Freitag veröffentlichen Weezer eine Deluxe Edition ihres aktuellen Albums "Weezer (White Album)". Vier weitere Songs sind darauf zu hören, unter anderem ein Remix, den Weezer gemeinsam mit den russischen Aktivistinnen Pussy Riot aufgenommen haben.

Mit "Fake Smiles And Nervous Laughter" haben Weezer einen weiteren der vier neuen Songs der Deluxe Edition von "Weezer (White Album)" zudem im Stream vorgestellt. Der Song ist auch auf einer Split-Single enthalten, die Weezer gemeinsam mit Wavves veröffentlicht haben. Zuvor gab es bereits "I Love The USA" zu hören.

Die weiteren bislang unveröffentlichten Songs der Deluxe Edition sind "Friend Of A Friend" und ein Remix von "Jacked Up", in dem Michael Fitzpatrick von Fitz And The Tantrums und Nadya Tolokonnikova von Pussy Riot zu hören sind. Die Deluxe Edition erscheint bereits am 7. Oktober.

Stream: Weezer - "Fake Smiles And Nervous Laughter"

Tracklist: Weezer - "Weezer (White Album)" (Deluxe Edition)

01. "California Kids"

02. "Wind In Our Sails"

03. "Thank God For Girls"

04. "(Girl We Got A) Good Thing"

05. "Do You Wanna Get High?"

06. "King Of The World"

07. "Summer Elaine And Drunk Dori"

08. "L.A. Girlz"

09. "Jacked Up"

10. "Endless Bummer"

11. "I Love The USA"

12. "Jacked Up (Remix)" (Feat. Nadya of Pussy Riot And Fitz of Fitz And The Tantrums)

13. "Friend Of A Friend"

14. "Fake Smiles And Nervous Laughter"