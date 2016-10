VISIONS empfiehlt: Helmet kündigen Tour an, streamen ersten neuen Song "Bad News"

Mit einem Lyric-Video zu "Bad News" gibt die Band aus New York erstmals einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album. Für Anfang 2017 kündigen Helmet außerdem eine Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz an.

"All news is bad news from now on" singt Frontmann Page Hamilton im Refrain des neuen Helmet-Songs. Dabei klingt dieser für die Noiserocker zunächst ungewöhnlich positiv und eingängig, bis das Quartett diesen Ersteindruck im Zwischenspiel mit lautem Riffgewitter und noisigem Shredding-Solo wieder zusammenbrechen lässt. Helmet präsentieren mit "Bad News" den ersten Song in Studioqualität ihres erst vor kurzem angekündigten Albums "Dead To The World". Es ist ihre erste Veröffentlichung seit sechs Jahren.

Bei der Ankündigung des neuen Albums hatte die Band bereits eine Europatour versprochen, jetzt gibt es dazu auch die passenden Tourdaten. Gleich zu Beginn des nächsten Jahres spielen Helmet mehrere Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei denen sie von den Grunge-Veteranen Local H unterstützt werden. Die Tourdaten findet ihr unten, Karten für die Shows gibt es ab Freitag, den 7. Oktober bei metaltix.de und Eventim zu kaufen.

"Dead To The World" erscheint am 28. Oktober bei Earmusic.

Lyric-Video: Helmet - "Bad News"

VISIONS empfiehlt:

Helmet + Local H

23.01. Berlin - SO 36

24.01. Dresden - Scheune

25.01. Hannover - Musikzentrum

26.01. Hamburg - Knust

07.02. Köln - Gebäude 9

21.02. Biel - Bienne - St. Gervais

27.02. Wien - Szene

28.02. Dornbirn - Conrad Sohm

03.03. München - Technikum

04.03. Stuttgart - Universum