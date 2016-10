Crystal Fairy (Melvins, At The Drive-In, Le Butcherettes) streamen ersten Song "Drugs On The Bus"

Das kommt halbwegs überraschend: Die Melvins haben mit Teri Gender Bender und Omar Rodriguez-Lopez die Supergroup Crystal Fairy gegründet. Ein Album soll im Februar kommen, die B-Seite "Drugs On The Bus" gibt es schon jetzt zu hören.

Dass die Melvins, also Gitarrist King Buzzo und Schlagzeuger Dale Crover, immer für Überraschungen gut sind ist allgemein bekannt. Gerne tun sie sich mit anderen Musikern zusammen, um Abwechslung in die ellenlange Melvins-Discografie zu bringen.

Jetzt haben sich Buzzo und Crover mit Le Butcherettes-Sängerin Teri Gender Bender und ihrem Lebensgefährten, dem Multiinstrumentalisten Omar Rodriguez-Lopez (At The Drive-In, Ex-The Mars Volta, Antemasque) zusammengetan, um die Band Crystal Fairy zu gründen. Rodriguez-Lopez spielt in dieser Konstellation übrigens Bass.

Für den 24. Februar hat die Band ein gleichnamiges Album angekündigt, das auf Ipecac erscheinen soll. Vorab gibt es über das Noise-Rock-Label AmRep eine Seven-Inch namens "Necklace Of Divorce". Von der streamt die Band bereits die B-Seite "Drugs On The Bus".

Der Song klingt dann auch so, wie man es erwarten würde- obwohl die At-The-Drive-In/Mars-Volta-Quote nicht zwangsläufig erfüllt wird. Dafür ist der Song ein starker Melvins-Brecher mit Gender Bender, die ihre beste Kate Bush-Performance abliefert. Hinzu kommen Keyboard-Akzente und Rodriguez-Lopez' Bass, der sich unter Buzzos dicken Riffs und Crovers Grooves windet.

Die Idee zu dieser Zusammenarbeit entstammt übrigens einer gemeinsamen Tour der Melvins mit Le Butcherettes. Zusammen hatten sie auf dieser jeden Abend Bikini Kills "Rebel Girl" gecovert

Stream: Crystal Fairy - "Drugs On The Bus"