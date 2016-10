The White Stripes finden Verwendung von "Seven Nation Army" in Pro-Trump-Video "ekelhaft"

Die White Stripes haben sich auf Facebook gegen die Verwendung ihres Songs "Seven Nation Army" in einem Pro-Trump-Video gewendet. Unklar ist dabei allerdings, um welches Video es sich handelt.

In einem Facebook-Post auf ihrer eigenen Seite und auf der Seite von Jack Whites Label Third Man Records äußerten sich die White Stripes zur illegalen Verwendung ihres Songs "Seven Nation Army" in einem Video: "Die Verwendung von 'Seven Nation Army' in einem Video der Donald-Trump-Kampagne betreffend, möchten die White Stripes eindeutig klarstellen, dass sie mit diesem Video nichts zu tun haben. Sie sind durch diese Verbindung und wegen der illegalen Nutzung des Songs angeekelt."

Völlig unklar ist allerdings, um welches Video es sich handelt. Auf Nachfrage von Spin entgegnete Jack-White-Manager Ian Montone lapidar: "Wenn ihr das Video nicht finden könnt, dann haben unsere Anwälte gute Arbeit geleistet."

Spin spekuliert weiter, dass es sich bei dem Video um ein inoffizielles Video eines Trump-Sympathisanten handeln könnte, oder aber um eine Parodie. Das Video, auf das sich Spin bezieht, haben wir weiter unten eingebunden.

Jack White hatte zuletzt mit "Acoustic Recordings 1998-2016" ein Doppelalbum mit akustischen Songs aus seiner Karriere veröffentlicht. The White Stripes hatten sich 2011 aufgelöst.

Facebook-Post: The White Stripes äußern sich zu Pro-Trump-Video

Tweet: Pro-Donald-Trump-Video mit "Seven Nation Army"