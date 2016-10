American Football streamen neuen Song "Desire Gets In The Way"

In knapp zwei Wochen erscheint nach 17 Jahren Funkstille das zweite Album der Emo-Indierocker. Mit "Desire Gets In The Way" geben American Football jetzt bereits den dritten Vorgeschmack auf die Platte.

Dieser beginnt in typischer American Football-Manier. Die minmal angezerrten Gitarren duellieren sich um die schönsten kaskadierenden Math-Emo-Melodien, während sich das Schlagzeug von Schellenkranz und Handclaps unterstützt mal im selben, mal im gegenläufigen Rhythmus hin und her wiegt. Frontmann Mike Kinsella klingt auf "Desire Gets In The Way" kraftvoller als auf den meisten anderen Songs auf "American Football", lässt jedoch im relativ straighten Endteil Klaviereinsprengseln und poppigem Indie den Vortritt.

Zusammen mit "I've Been Lost For So Long" und "Give Me The Gun" gibt es jetzt bereits ein Drittel der am 21. Oktober erscheinenden, nach der Band benannten Platte im Stream zu hören. Im Rahmen der Veröffentlichung des neuen Albums kommen die Indie-Mathrocker auch für eine Show nach London, Termine auf dem Festland sind allerdings bislang nicht geplant.

Stream: American Football - "Desire Gets In The Way"