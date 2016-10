Vanishing Life kündigen Debütalbum an, streamen neuen Song "Realist"

Am 11. November veröffentlichen Vanishing Life ihr Debütalbum "Surveillance". Den ersten Vorabsong "Realist" streamt die Posthardcore-Band um Walter Schreifels und Mitglieder von Rise Against und ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead schon jetzt.

Es geht voran: Nachdem Vanishing Life im April einen Vertrag bei dem kanadischen Indie-Label Dine Alone unterschrieben hatten, streamt die Posthardcore-Band um Sänger und Gitarrist Walter Schreifels (Quicksand, Rival Schools), Zach Blair (Rise Against), Gitarrist und Bassist Autry Fulbright und Schlagzeuger Jamie Miller (...And You Will Know Us By The Trail Of Dead) nun auch einen Song aus ihrem kommenden Debütalbum "Surveillance".

In der neuen Single "Realist" rasen kraftvolle Gitarren wild durcheinander, während in den Strophen der Bass donnert. Schreifels singt dazu mit energischer Stimme bissige Zeilen wie "Believe only what you see on the surface/ You used to be lazy and now you're a realist", und verleiht dem Song dadurch noch mehr Dynamik.

"Surveillance" erscheint am 11. November über Dine Alone. Anschließend spielen Vanishing Life einige Konzerte in den USA. Termine in Deutschland gibt es bislang nicht.

Stream: Vanishing Life - "Realist"