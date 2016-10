Gone Is Gone streamen neuen Song "Sentient", kündigen Album "Echolocation" an

Gone Is Gone machen den nächsten Schritt: Die Supergroup aus Mitgliedern von Queens Of The Stone Age, Mastodon und At The Drive-In hat ihr Debütalbum "Echolocation" für den Januar 2017 angekündigt - und mit "Sentient" einen ersten Song der Platte veröffentlicht.

Der Song nimmt sich zunächst gut zwei Minuten für ein sphärisches Intro mit dahinfließendem Bass und beinahe postrockigen Gitarren, bevor ein schwerfälliger Post-Metal-Sturm mit melodischen Gitarren-Leads losbricht, der in den Strophen einem schleppenden, hypnotischen Groove den Raum öffnet. Zum Refrain hin langen nicht nur die Instrumente wieder voll zu, sondern auch der Gesang von Troy Sanders (Mastodon) baut deutlich mehr Druck auf als in den milderen Parts zuvor, dann flaut das knapp fünfeinhalb Minuten lange Stück wieder ab und brandet schließlich noch einmal auf. Im Rahmen der aktuellen Sendung der Rock Show von BBC Radio 1 feierte "Sentient" Premiere, dort könnt ihr den Song bei etwa 1:42:00 hören.

Mit dem Track liefern Gone Is Gone, bei denen auch Troy van Leeuwen (Queens Of The Stone Age) und Tony Hajjar (At The Drive-In) aktiv sind, einen ersten Vorgeschmack auf ihr Debütalbum "Echolocation", das am 6. Januar erscheinen soll. Ein kurzer animierter Albumteaser, der Donald Trump und anderen realpolitischen Irrsinn in den USA anreißt, ist in Deutschland leider gesperrt. Zumindest das Cover und die Tracklist findet ihr aber unten.

Erst im Juli hatte die Band ihre erste, acht Songs starke EP "Gone Is Gone" veröffentlicht und daraus vorab die Songs "Violescent", "Starlight" und "Stolen From Me" vorgestellt.

Video: Gone Is Gone - "Echolocation"-Albumteaser (in Deutschland gesperrt)

Cover & Tracklist: Gone Is Gone - "Echolocation"

01. "Sentient"

02. "Gift"

03. "Resurge"

04. "Dublin"

05. "Ornament"

06. "Pawns"

07. "Colourfade"

08. "Roads"

09. "Slow Awakening"

10. "Fast Awakening"

11. "Resolve"

12. "Echolocation"