VISIONS Premiere: Josefin Öhrn + The Liberation zeigen Video zu "Rushing Through My Mind"

Die Schwedin Josefin Öhrn und ihre Band The Liberation veröffentlicht in Kürze ihr zweites Album. Davon gibt es zu einem der Songs ein neues Video. Außerdem kommen sie als Support für Goat auf Tour.

Die faszinierende Sängerin Josefin Öhrn hat erst im letzten Jahr mit ihrer Band das tolle Albumdebüt "Horse Dance" veröffentlicht - am 14. Oktober folgt mit "Mirage" bereits die Fortsetzung.

Die Schweden spielen darauf einen geheimnisvollen, warm wabernden Mix aus Krautrock, Psychedelic, Postpunk und Shoegaze. Nach dem zweifachen Song-Teaser zu "In Madrid / Rainbow Lollipop" beweist das nun die neue Auskopplung "Rushing Through My Head", die es unten als Video zu sehen gibt.

Ab Mitte Oktober kann man sich auf vier Konzerten auch live von Öhrn & Co. überzeugen, wenn sie den Support für die Afrobeat-Voodoo-Rocker Goat geben - mit denen sie sich neben der Freundschaft auch das Label Rocket Recordings teilen.

Karten gibt es bei Eventim.

Video: Josefin Öhrn + The Liberation - "Rushing Through My Mind"

Live: Josefin Öhrn + The Liberation (Support für Goat)

10.10. Köln - Stadtgarten

11.10. München - Ampere

12.10. Berlin - Berghain

13.10. Heidelberg - Kulturhaus Karlstorbahnhof