The Unexplored: Bewerbt euch beim Newcomer-Contest von VISIONS und GIZEH!

Endspurt: Bis zum 2. Oktober haben Bands und Solokünstler noch die Chance, beim Newcomer-Contest The Unexplored den Schritt auf die große Bühne zu machen. Bewerbt Euch jetzt - und sichert euch die Chance auf einen großen Auftritt auf einer VISIONS Party

Langsam aber sicher nähert sich der Bewerbungszeitraum dem Ende, aber noch habt ihr die Möglichkeit uns zu überzeugen: VISIONS und GIZEH suchen im Zuge des Newcomer-Contests The Unexplored musikalische Talente, denen Proberaum oder Juz-Bühnen nicht mehr reichen. Wenn auch ihr eure Songs endlich einem großen Publikum präsentieren wollt, ein Solokünstler oder eine Band und mindestens 18 Jahre alt seid, noch nicht länger als fünf Jahre (zusammen) Musik macht und bisher keinen Vertrag mit einem Label habt - dann bewerbt euch jetzt bei The Unexplored!

Noch bis zum 2. Oktober läuft die Frist, bis zu der ihr uns mindestens drei eurer Songs vorstellen solltet. Anschließend wählt unser Soundcheck-Team die fünf besten Bands oder Solokünstler aus, die sich im Publikumsvoting unseren Lesern stellen. Diese stimmen dann online ab und küren so den Sieger.

Dem Gewinner winken dabei weit mehr als nur Ruhm und Ehre: Am 2. Dezember darf der Sieger-Act auf unserer Dortmunder VISIONS Party als Support eines international bekannten Künstlers den Abend eröffnen - in der großen Halle des FZW und vor einem großen Publikum. Außerdem stellen wir den oder die Sieger online und in unserem Heft vor, nehmen einen der Songs auf unsere All-Areas-CD und spendieren ein Merchandise-Paket.

Für alle, die nicht selbst Musik machen, lohnt sich das Mitmachen ebenfalls: Am 17. Oktober startet das Publikumsvoting, unter allen Teilnehmern verlosen VISIONS und GIZEH 50 Geschenkpakete bestehend aus je einem Boomball-Lautsprecher, einem Blättchenpaket von GIZEH und einem zwölfmonatigen VISIONS-Abonnement.

Ausführliche Infos dazu, wie genau ihr teilnehmt und was es zu gewinnen gibt, findet ihr auf unserer Webseite zum Newcomer-Contest The Unexplored.