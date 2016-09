Lou Barlow (Dinosaur Jr.) streamt "The Breeze" von kommender Solo-EP "Apocalypse Fetish"

Lou Barlow hat eine Solo-EP angekündigt. "Apocalypse Fetish" erscheint am 28. Oktober, und wenn es nach dem ersten veröffentlichten Song geht, kann dieser Tag nicht schnell genug kommen.

Lou Barlow scheint der Job bei Dinosaur Jr. nicht auszulasten: Das neue Album der Indierock-Veteranen, "Give A Glimpse Of What Yer Not", ist gerade ein paar Wochen raus, da kündigt Barlow das nächste Soloprojekt an, diesmal eine EP.

"Apocalypse Fetish" wird sie heißen und auf Joyful Noise erscheinen, wo bereits Barlows aktuelles Soloalbum "Brace The Wave" vor einem Jahr veröffentlicht worden war. Um das Warten bis Ende Oktober zu verkürzen, hat Barlow mit "The Breeze" das erklärte Herzstück der EP gestreamt, einen so schlichten wie schönen Akustiksong, den er auf der Ukulele spielt.

"Apocalypse Fetish" erscheint am 28. Oktober und ist bereits jetzt vorbestellbar. Wenig später kommt Barlow mit seiner Hauptband auf von uns präsentierte Tour. Tickets für die Shows von Dinosaur Jr. gibt es bei Eventim.

Stream: Lou Barlow - "The Breeze"

Cover & Tracklist: Lou Barlow - "Apocalypse Fetish"

01. "The Breeze"

02. "Apocalypse Fetish"

03. "Anniversary Song"

04. "Pour Reward"

05. "Try 2 B"

VISIONS empfiehlt:

Dinosaur Jr.

03.11. Köln - Live Music Hall

11.11. Berlin - Astra Kulturhaus

Live: Dinosaur Jr.

30.10. Luxemburg - Den Atelier

04.11. Weißenhäuser Strand - Rolling Stone Weekender