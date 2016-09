Frank Carter kündigt neues Album an, streamt Song "Lullaby"

Jetzt kommt alles Schlag auf Schlag für den Ex-Gallows-Frontmann: Neuer Song, ein Video seiner kompletten geheimen Show in London und ein neues Album. Dieses trägt den Titel "Modern Ruin" und ist das zweite Studioalbum von Frank Carter & The Rattlesnakes innerhalb von nur eineinhalb Jahren.

Vor ziemlich genau einem Jahr hatten Frank Carter und seine Band ihr Debütalbum "Blossom" herausgebracht, auf dem der Brite wieder zu alter Stärke zurückfindet und sich die ganze angestaute Wut von der Seele singt. Bleibt da noch genug Wut für ein zweites Album? Zusätzlich zur Ankündigung des Albums veröffentlicht Carter ein Lyric-Video zum neuen Song "Lullaby", das zumindest den Eindruck erweckt, als habe die Geburt seiner kleinen Tochter maßgeblichen Einfluss auf seine Musik genommen - denn es zeigt den Hardcore-Veteranen sanfter, als man es von ihm gewohnt ist.

Das gleichzeitig veröffentlichte, fast einstündige Video von der Secret Show seiner Rattlesnakes in London hat aber mit Schlafliedern nichts mehr zu tun und beweist, dass Carters Frust und Wut weiterhin ein offenes Ventil brauchen. Bei der kleinen Clubshow im gedimmten Licht spürt man die metaphorische dicke Luft allein beim Zusehen vor dem heimischen Rechner. Diese Atmosphäre bringt die Band auch im Oktober mit auf die von VISIONS präsentierte Deutschlandtour, für die ihr bei Eventim Karten kaufen könnt.

Das neue Album "Modern Ruin" erscheint am 27. Januar auf Carters eigenem Label International Death Cult. Auf der Homepage modernru.in könnt ihr es jetzt schon vorbestellen.

Lyric-Video: Frank Carter & The Rattlesnakes - "Lullaby"

Facebook-Video: Frank Carter & The Rattlesnakes - Secret Show in London (startet bei ca 02:00 Minuten)

VISIONS empfiehlt:

Frank Carter & The Rattlesnakes

08.10. Hamburg - Hafenklang

16.10. Berlin - Musik und Frieden

17.10. München - Orangehouse

21.10. Köln - MTC